金茂坪戲院最快於下月拆卸重建　電影文化中心料在2024年啟用

已荒廢近30年的金茂坪戲院不時傳出清拆疑雲。近日，香港01發現戲院外圍被貼上7月份會進行清拆告示，並有「地盤施工、閒人免進」等字眼，從外觀上看，金茂坪戲院未有任何變動。戲院業主華懋集團回覆時表示，戲院預計將於本月或下個月開始拆卸重建，並期望在上址重建後的「香港電影文化中心」可於2024年正式啟用。



金茂坪戲院業主華懋集團回覆時表示，戲院預計將於本月或下個月開始拆卸重建，並期望在上址重建後的「香港電影文化中心」可於2024年正式啟用。（曾鳳婷攝）

昨日（1日）記者發現金茂坪戲院外圍在6月時被貼上「金茂坪戲院將於7月份清拆，未經許可者請勿內進入，違者報警處理」及「地盤施工、閒人免進、不便之處、敬請原諒」的告示，惟現時未有工人進行工程，停泊在戲院外多時的車輛仍然存在。

華懋集團回覆查詢時表示，金茂坪戲院預計將於今年9月或10月開始拆卸重建。（曾鳳婷攝）

華懋集團回覆查詢時表示，金茂坪戲院預計將於今年9月或10月開始拆卸重建，期望能在2024年第四季完成及開放使用，改善社區環境及娛樂設施，為社區注入活力，並協助推動電影文化欣賞及香港電影業的持續發展。

金茂坪戲院於1978年10月19日開幕，80年代加設桌球室，是香港典型街坊電影院，為秀茂坪邨徙置居民服務。在70至80年代港產片盛行時興極一時，戲院亦受街坊觀迎，但自1990年附近秀茂坪邨開始重建，因戲院位置不太方便和經營不善，故於90年代結業，現已丟空近30年。由於戲院環境陰暗，經常都傳出鬧鬼傳聞。

金茂坪戲院於90年代結業，現已丟空近30年。（曾鳳婷攝）

持有戲院的華懋集團曾於2013年以兩億元出售金茂坪戲院，惟無人問津。5年後，華懋曾表示打算與非牟利機構合作，將閒置的金茂坪戲院作社企用途。上年3月時更再次傳出清拆消息，當時華懋集團回覆指，現正積極探討重建金茂坪戲院的可行方案，期望改善社區環境及娛樂設施，並協助推動電影文化及香港電影業的持續發展。目前華懋集團正就重建方案諮詢毗鄰居民。