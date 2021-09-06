政府拆四工廈建屋　立法會周二閉門會議　租戶請願勿打爛商戶飯碗

房委會早前宣佈清拆旗下四個工廠大廈重建作公營房屋用途，租戶不滿政府僅向2,088單位租戶提供40個單位暗標競投，或選擇領取相當於15個月的租金賠償津貼及額外早遷特惠金，四廠聯盟清拆關注組今日（6日）遞交請願信，要求房委會不要打爛小商戶飯碗，期望明日（7日）在立法會閉門會議中與官員及議員三方會面，能有實質成果。



四工廈合共2,088戶受影響

預計將於明年底前清空的房委會轄下四幢工廠大廈，包括九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈，以及葵涌葵安工廠大廈，「四廠聯盟清拆關注組」料合共多達2,088戶受影響，部分為本港碩果僅存的香港製造工業，當中包括本地胸圍廠、出口外國的盲人杖公司、五金製造廠及柯式印刷公司等。

四廠聯盟輝穗工廈租戶代表黃小姐表示，自政府5月底公佈清拆消息後，他們一直爭取與官員會面表達訴求，惟一直未有獲得正面回應，代表其後向立法會秘書處申訴部求助，直至日前終獲安排明日與官員進行閉門會議，未知政府會派那一個部門級別的官員出席，屆時田北辰、鍾國斌 、梁志祥等立法會議員亦會到場，期望三方會議談下能有實質成果。

四廠聯盟業安工廈代表馬先生稱，四幢廠廈既有大型五金重工業公司駐紮，從事本地木器、鐵器加工，專為本地商戶度身訂造合適的組件，亦有生存數十年的輕工業，老東主靠手藝養活一家人，「要佢哋發大達就無份，但起碼養活一家人，有啲老闆連長俸、強積金都無，無咗廠廈，莫非要佢拎綜援？」

遞請願信掛橫額 求關注租戶生計

他指理解政府工廈將會逐步被淘汰，但以往採取循序漸進手法，例如2006年收回新蒲崗工廠大廈，房委會既向租戶提供相當於100至130多個月租金的特惠津貼，又成功安排有意繼續經營的大部分租戶租用其他政府工廈單位，但如今一口氣清空四幢工廠大廈，短時間要求二千多戶遷走，實屬史無前例，無論政府或私人巿場根本無法消化有關需求，做法並不聰明。

會議舉行前夕，關注組派代表今早在九龍灣業安大廈向辦事處代表派出請願信，並手持一個打爛的白飯碗，希望房委會不要讓廠廈二千多名租戶失去生計，代表揚言若政府漠視訴求，不排除會有進一步行動。

房委會早前完成相關研究，宣佈清拆轄下4座工廈作公營房屋發展，料四個工廠大廈的總室內樓面面積高達12萬平方米，若悉數興建公營房屋，九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈用地料可於2031年提供約4,200伙；葵涌葵安工廠大廈則可提供約600個單位。