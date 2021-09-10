安老院舍化身流動感官茶樓　三種形態蝦餃、燒賣點心一應俱全

不少長者都有飲茶的習慣，茶樓更是他們的社交場所。疫情下，住在院舍的長者失去外出的機會，猶如被困。有機構察覺這個情況，籌備「流動感官大茶樓」，以舊式茶樓道具及角色扮演不同的茶樓職員，務求讓院舍長者如同置身茶樓環境中，藉此重拾昔日飲茶的開心回憶，亦讓他們享用多達15種蒸點、甜點及包點。



流動感官大茶樓由社企The Project Futurus籌辦，以及社會創新及創業發展基金資助。活動為期1年，將會進行21場活動，包括服務18間院舍或長者中心以及3場公眾參與場所，料受惠人數達308人。活動主要服務對象是患有認知障礙的長者，旨在讓他們如置身於舊式茶樓中，透過仿真環境，令他們勾起飲茶時的開心回憶。社企亦希望透過活動提高市民對認知障礙的認知，以及令大眾明白讓長者快樂未如想像中困難。

角色扮演酒樓職員 還原茶樓環境

流動感官大茶樓活動目前已成功進行兩場。活動前，社企會先把相關道具搬入院舍內，例如舊式茶壺、點心咭及點心車等，並把場地佈置成茶樓。為了更貼合實際環境，社企職員更會化身為茶樓員工，角色扮演酒樓部長、知客、待應及點心師傅，盡量還原茶樓情況，務求令長者代入其中。流動感官大茶樓有15種不同類型的蒸點、甜點及包點供長者選擇。食物更會以三種不同質感呈現，包括正餐、碎餐及軟餐，配合長者不同的飲食需要，讓他們能順利享用美食。

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點心軟餐的製作過程



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The Project Futurus 創辦人及行政總裁文慧妍（Queenie）提到，提出流動感官大茶樓的想法，是源於疫下院舍長者已長達20個月無法外出，十分苦悶，故文慧妍希望透過一種生活化和長者熟悉的活動，例如透過酒樓的熱鬧場面，從而勾起長者的身體及開心記憶。「飲茶對於長者係一種好生活化，日日都會做嘅事。你斟茶畀佢，佢就會用手指敲枱以示感謝。呢啲動作對佢哋嚟講好自然」。在社會創新及創業發展基金資助資助下，The Project Futurus在數月內籌備、進行培訓及試行，順利推出流動感官大茶樓。

The Project Futurus 創辦人及行政總裁文慧妍（Queenie）提到，提出流動感官大茶樓的想法，是源於疫下院舍長者已長達20個月無法外出，十分苦悶，故文慧妍希望透過一種生活化和長者熟悉的活動，例如透過酒樓的熱鬧場面，從而勾起長者的身體及開心記憶。（曾鳳婷攝）

文慧妍認為，酒樓飲茶是長者的社交場地，他們會和朋友家人聚首一堂，互相傾談，分享日常見聞。酒樓亦見證了長者一些人生大事，如慶祝生日、首次見伴侶家長、結婚及孩子滿月等。流動感官大茶樓透過五感，以視覺、觸覺、嗅覺、味覺及聽覺，全方位刺激長者感官，「認知障礙嘅長者可能會忘記因咩事而開心，但留下嘅感覺仍然存在。我哋希望可以喺活動完成後，留低開心嘅感覺畀佢哋」。

令長者感到開心未如想像中困難

活動中，有不少的事情令文慧妍及其他協辦者感到難忘，但同時令他們覺得滿足和值得，「啲婆婆由一開始好靜，到後期因為氣氛感染到佢哋，會變得好投入。例如佢哋會識叫伙計點餐，又會識食完點心畀我哋意見，亦會同伙計分享往事」。文慧妍認為，令長者感到開心是十分簡單的事，只要花少許時間掌握他們的喜好和需要，並非如想像中困難。文慧妍希望，流動感官大茶樓活動能成為院舍或長者中心的恆常活動，透過不同機構及義工的支持下，推廣到全港進行，讓更多長者受惠。

社會創新及創業發展基金 (社創基金) 為香港的社會創新發揮催化劑的功用，致力促進商界、非政府機構、學術界及慈善機構等界別合作，以創新的方案解決貧窮和社會孤立問題，提升市民福祉，加強社會凝聚力，締造社會效益。社創基金於2013 年成立，截至2021年5月底，基金已資助了304個項目，以創新意念、產品及服務回應社會需要。