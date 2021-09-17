NFT數碼藝術品首現婦癌機構展覽　冀打破婦女疾病禁忌

根據香港癌症資料統計中心2018年統計數字，子宮體癌、卵巢及腹膜癌、子宮頸癌均為本港女性十大常見癌症。作為香港首個及唯一針對婦癌的註冊慈善機構，梁愷昍婦癌基金會（The Karen Leung Foundation）於去年首次舉辦「普通不過... 展覽」，獲得各界廣泛認同及支持；今年載譽歸來，於今秋舉辦第二屆「普通不過... 展覽」，盼望透過展覽喚醒大眾對健康預防的意識及重要性。



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展覽公開展出40件不同藝術品

成立於2013年的梁愷昍婦癌基金會，是為紀念已故子宮頸癌病人梁愷昍女士臨終的意願，通過提高對婦科癌症的認識，教育當地社區促進預防和早期診斷，確保治療中的婦女獲得最佳護理，從而在社區裏有所影響。為了實現基金會的目標，基金會與醫療界以及致力於改善婦女健康的其他非政府組織合作，致力通過減少婦科癌症帶動健康教育和預防。

是次展覽於本月14日起向大眾開放，參與本年度展覽之藝術品超過40件，並將於全港不同地點巡迴展出。作品的種類和範圍廣泛且多元化，包括雕塑、三維立體裝置、紋理繪畫，同時亦有首個非同質化代幣（「NFT」）藝術作品：由體驗式藝術製作者Vox Vanguard 設計和製作的「奧林匹亞」（Olympia）。此外，展覽首度透過線上目錄，以數碼形式向有興趣購買藝術品的人士展現作品，引領大眾進入令人難忘的數碼藝術世界。

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期望活動引大眾對婦女健康的討論及關注

「可悲的是，香港的婦女既沒有檢查身體的習慣，也不太了解潛在的健康風險。我們要確保身體出現毛病時還能及時作出補救。」PHERES的創辦人暨創意總監Narcisa Pheres表示：「作為一位女士、CEO及兩個女孩的母親，我希望透過支持這次活動引起大眾對婦女健康的討論及關注，而且不羞於談論自己的身體狀況。」

Vox Vanguard創辦人暨藝術總監Matthew Tosca表示：「這個名為『奧林匹亞』的策展表演作品體現了女性如何成就男性。『普通不過… 展覽』具有獨特的目的和意義，我們很榮幸能與梁愷昍婦癌基金會並肩發掘『更不普通的你』。」

基金會與一眾藝術家擁有同一信念，期望能借助自身力量為社會帶來影響，今屆再次回歸的藝術家包括：Basil Pao、Jenny Lam、Kim Robinson、Simon Birch及Tanya Bennet；此外亦有年輕的本地新星：Bobby Yu、Bowie Ho、Clair Chan、Claudia Chanhoi、Irving Cheung、Karen Chan、Lily So、Polo Bourieau、Sophia Hotung、Toby Sun Yuen、Tomorrow Girls Troop、Wing Po So、Wong Ka Ying及Yiska Wong。

富藝斯亞洲區主席Jonathan Crockett表示：「我對梁愷昍婦癌基金會致以敬意，因為它是歷史相對較短的本地慈善機構，而我希望能支持基金會的發展。透過邀請我們的藝術品客戶出席今次展覽，相信是對基金會和其慈善工作最好的支持。」

展覽相關日期：



香港逸東酒店（膠囊系列）：2021年9月14日至29日

上環Soho House（整個展覽）：2021年10月1日至31日

WOMANBOSS（膠囊系列）：2021年11月1日至30日

The Hari酒店（膠囊系列）：2021年9月至11月30日



登記出席：https://karenleungfoundation.org/events/extraordinary-exhibition-2021