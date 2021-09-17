大埔桃源洞用地改劃公屋　城規會今修訂分區計劃大綱核准圖

政府早前建議發展大埔馬窩路桃源洞一幅「綠化地帶」用地作公營房屋發展，預計興建三幢住宅大廈合共提供2,400個單位，預料可容納約6,480人居住，城規會今日宣布修訂大埔分區計劃大綱核准圖，包括涉事桃源洞用地，以及同區另一幅丙類住宅用地改變土地用途。



城規會改變兩幅用地作興建房屋發展

根據城規會修訂大埔分區計劃大綱核准圖，主要內容為改變兩幅土地用途，包括位於馬窩路桃源洞的一幅「綠化地帶」用地改劃為「住宅（甲類）10」地帶；以及把位於優景里的一幅「住宅（丙類）10」用地改劃為「住宅（乙類）11」和「住宅（乙類）12」地帶，兩者均用作房屋發展，任何人士可於11月17日前就有關修訂表達意見。

根據規劃署早前提交的文件顯示，擬發展桃源洞的用地位於達運道及馬窩路交界，面積大約3.87公頃，若由綠化地帶改劃成公營房屋發展，可興建三幢大約41層高的樓宇，提供約2,400個單位，共容納大約6,480人，預計竣工年份為2032或2033年。而地盤將預留用地興建停車場、提供18個課室的小學校舍，以及遊樂場與社福設施等，預計要移除990棵樹木，當中沒有樹木被列古木名冊，全屬常見樹種，署方屆時會在附近覓地作生態補償。

另一幅改變用途的用地，位於優景里近舊坑對開，面積約3.6公頃，若改變用途後用地最高地積比率限制將由1.2倍升至3.6倍，而根據土地發展人提交的發展方案，住宅分為南北兩部分，分別提供910及1,280個單位，並會預留空間興建社會福利設施及停車場。

大埔區議會七月曾討論桃源洞用地改劃興建公營房屋問題。(資料圖片)

部門經評估相信不會為區內帶來交通、排污等問題

有關修訂方案曾於七月在大埔區議會規劃、房屋及工程委員會中討論，政府部門代表提出經過交通、環境、排水排污及空氣流通評估，初步認為增建一系列改善方案後，不會帶來不可接受的影響，重點包括擴闊馬窩路、澤運路等路口，並在馬窩路東行擴闊一條專通往澤運路左轉的路口，同時調配一系列交通燈號控制措施。

然而有區議員質疑新增人口多達一萬人次，若擴闊路口盲目引馬窩路車流入大埔墟巿中心後再出吐露港公路，以及預留的停車場車位不足，將會帶來嚴重交通擠塞問題，要求署方交代詳細方案。