香港9人報名太空旅遊最快明年實現　由太空體驗推及性福祉

從1968年推出科幻經典電影《2001太空漫遊》，以至美國富商丹尼斯‧蒂托01年首度以個人身份參加太空探險前往國際太空站，太空旅遊不再是天荒夜潭，日前更有本地旅行團接受明年舉辦太空旅遊團，有研究進一步關心人類身處太空的性福祉。近日本港成人用品品牌推出太空性指南，指太空機構缺乏研究及禁忌處理，是實現太空性高潮的最大障礙，認為航天機構有需要從正面、科學、善解人意及包容角度處理性問題。



太空旅遊由20萬美元加價至45萬美元

曾於2009年取得維珍銀河太空旅遊獨家銷售代理權的美麗華旅遊總經理李振庭早前向外界表示，最快於明年可以展開太空旅遊，初期先服務美國及歐洲客，其後便到香港及其他亞洲客。現時香港暫時有9人報名太空旅遊，他們多以舊價20萬美元報名，而新價則為每人45萬美元（約350萬港元），整個太空飛行歷時4分鐘，即平均1秒需要1.46萬港元。

成人用品品牌We-Vibe及一組名為Erobotics Research Consulting的研究人員發布「太空的性技術？」報告，報告第一部分探討了性愛話題與太空旅行者、私營公司及公共機構的相關性。結果顯示，如果人類想在他們下一個蜜月期間在太空中擁有性體驗，他們還有很多事情要做。報告中提及，科學界尚未完全擁有許多物理障礙的解決方案，例如因缺乏重力，戀人之間的接觸就需要不斷的努力，有限的摩擦會降低夫妻之間發生性關係的愉悅可能性；而性愛私隱行為在太空飛船的幽閉恐怖環境中亦是一項挑戰；液體處理亦是另一大問題。

坊間相信未來在太空外長期生活不再是個夢。(資料相片)

太空性高潮缺乏研究 恐成為禁忌話題

We-Vibe性賦權主管Johanna Rief評論說：「對太空性高潮方面缺乏研究及巨大的禁忌處理，使我們很難在真實的空間條件測試我們的產品，但我們已經擁有了技術，可以通過足夠的適應性幫助克服當中一些挑戰。例如我們一些可穿戴玩具，可以輕鬆佩戴在太空衣裡，提供謹慎及私人的愉悅感覺......不幸地，公共資助的航天機構並沒有經常討論這個話題，可能是因為害怕與污名相關的強烈反響。我們很希望看到這些機構與性技術的私人市場領導者進行諮詢，並把性行為作為人類在太空生活的正常部分，以提出有效及實用的解決方案。」

報告亦透過社會學和科學角度強調了需要考慮的重要方面，例如隨著巿民進入太空就變得越容易，太空研究人員的下一個任務應該集中於「在太空中生活、繁榮及快樂」；又引用了NASA高級生物倫理學家Paul Root Wolpe教授的說話，他在2015年質疑剝奪人們自慰權是否公平。雖然可能仍需要對技術進行調整，但 Johanna Rief 補充：「地球的伴侶通過我們的應用程式沒有理由不能控制火星上太空人的玩具，反之亦然。我們急不及待要探索我們的性技術在太空可以做到甚麼。」

報告由Simon Dube、Maria Santaguida及Dave Anctil領導的多學科研究團隊 Erobotics Research Consulting的幫忙才能得出結果。Erobotics 評論說：「向前邁進，航天機構及支持他們的公眾需要被提醒從正面、科學、善解人意及包容的角度處理人類性愛問題對於我們的健康、福祉和我們外太空生活的成功最為重要。他們特別需要被提醒：1）性健康是健康，2）性權利是人權，3）性代表多樣性：4）愉悅是有趣及重要；及 5）技術可以幫忙。」