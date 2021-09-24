旅發局推五條主題漫步路線　遊盡西九龍老舖、地標建築與匠人手作

「香港．大城小區」繼「舊城中環」及「深水埗」項目後，旅發局本月展開「西九龍」地區旅遊推廣五條主題漫步路線，範圍覆蓋油麻地、佐敦和西九文化區一帶，官方同時推介透過地標打卡、AR擴張實境體驗，以及推介本地匠人手作、地標性建築物或大型藝術裝置，讓無法外遊的巿民，重新認識不一樣的香港。



旅發局在官網中推介五條主題漫步路線。(官網截圖)

介紹多間老舖及本地匠人

根據旅發局官網「藝交傳承 就在西九龍」簡介，推介「邂逅古今建築」、「認識傳統手作」、「沿海尋藝賞景」、「打卡城市創作」及「必嚐在地美食」五條主題漫步路線，透過講述原汁原味的傳統藝術、歷史建築、地道美食和購物體驗，期望將當地文化藝術與富有時尚氣息的世界頂級西九文化藝術區連結起來。

以邂逅古今建築為例，旅發局分別推薦1930年落成、經活化後的油麻地戲院；保留上世紀五、六十年代氣息的果欄；曾是電影《尖峰時刻2》 取景地前油麻地警署；上海街176至178號戰前騎樓建築群；哥德風格和紅磚外牆的九龍佑寧堂等。另一方面「認識傳統手作」路線同時穿梭不同老店，推介碩果僅存的本地匠人手作，包括利和秤號、萬記砧板、明生鋼竹蒸籠廠、上海寶星時裝祺袍、標記麻雀、祥盛檀香扇莊、陳枝記老刀莊等。

+ 5

打卡探索藝術與社區的關係

另外，旅發局同時結合藝術元素，加強新生代對西九龍文化的認識，例如打卡城市創作路線圖中，鼓勵巿民從社區電影院的小眾藝術電影百老匯中心、精品酒店的茶飲咖啡，到街邊五金店的塗鴉及上海街壁畫作打卡點走一遍，探索藝術與社區的關係。

其他項目如沿海尋藝賞景、必嚐在地美食兩個項目，均有推介到訪餐廳、酒店、高樓大廈及西九龍高鐵站欣賞海天一色及美景美食，另外「Friends With You」角色已登陸西九文化區內，有興趣人士可瀏覽www.discoverhongkong.com/了解詳情。