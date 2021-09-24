港鐵借南區地皮十年　本月順利交還　前區議員：曾現關閉危機

港鐵公司就南港島線工程環境影響而補償建立的南堤綠徑，經改建成公園租借予港鐵十年後，日前正式交還予房署管理。有前區議員表示，該地段曾因港鐵興建準則與房署法例要求不一致，一度出現無限期關閉的危機，其後經區議會斡旋後才順利完成交接，期望園區交政府部門接管後，能為南區居民供更佳的康樂設施。



借用地改建成公園

涉事地段位於華貴邨沿海地皮，佔地約2.7公頃，原先為港鐵公司就南港島線東段工程而借用10年，工程需要移植大量樹木，港鐵最終選擇把該處自建公園，建立大量綠化補償設施，並取名「南堤綠徑」，原定今年9月須交還政府接管。

南區前區議員潘秉康表示，原定十年之期屆滿後，港鐵應交縫交接予房署，惟房署發現部分設施未符合政府的公園準則，若按原計劃接收後，全面封閉公園作施工，以部門施工效率，有機會歷時數年，不知何時才能完工，於是由區議會提出討論有關議案，先推動港鐵去年3月起陸續維修更換矮身燈、鋪設新水喉、維修看台木地板及翻新木欄杆、維修兒童及長者遊樂設施等，再在會上與政府部門交涉，終於在今年5月會議中，獲房署承諾不會全面關閉公園，而在安排在接收後進行分段施工方式，令園地合乎法例準則，才不至讓南堤綠徑變成封閉園區。

他指獲悉港鐵及各部門日前在南堤綠徑順利交接，一切運作沿用舊制，無阻居民繼續使用，目前下一步是推動管理康樂經驗豐富的康文署接管，據了解康文署已向總署申請撥款，正等待指示，目前南堤仍繼續開放，相信工程逐步完成後，能為南區居民供更佳的康樂設施。