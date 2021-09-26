屯門愛定商場籃球場翻新揉合街頭藝術元素　三人籃球決賽下月上映

和朋友相約在屋邨球場打籃球是不少人的童年回憶。近年不少籃球場翻新後注入新元素。近日民坊於屯門友愛和安定邨的愛定商場（H.A.N.D.S）上蓋籃球場完成活化工程，籃球場更與本地藝術團體合作，除了帶來熱血賽事，更有助推動街頭藝術文化發展，讓社區透過不同方式探索街頭藝術與籃球的連結。



位於屯門友愛和安定邨的愛定商場（H.A.N.D.S）上蓋籃球場，讓公眾投票選出籃球場設計。（民坊提供圖片）

位於屯門友愛和安定邨的愛定商場（H.A.N.D.S）上蓋籃球場是由本地藝術團體Parent’s Parents成員Wong Tin Yau設計全新面貌，除揉合街頭籃球與本地藝術外，更讓公眾投票選出籃球場設計。球場周末上演「 Red Bull Half Court三人籃球賽」的決賽，昨日（25日）舉辦打手印儀式及表演賽，活動邀得多位不同年代的本地籃球名將吳柱業、 李嘉耀 、潘志豪以及藝人蘇皓兒（Chloe）出席。

新球場的設計由本地藝術團體Parent’s Parents成員Wong Tin Yau負責 ，「因為小時候看《 Slam Dunk 》漫畫，都是說搶籃板可以主宰賽果，所以我畫了搶籃板形狀的人，再放入圖案中」 。Wong Tin Yau亦談及設計時的難度，「 以前設計的圖案，都是從正面看的，但這次圖案在地上，要在高處才看到全貌，行過正面未必可以看到全個圖案，這個亦是我要考慮的地方。另外，今次設計我比較著重顏色方面。覺得街頭籃球和Hip Hop、Graffiti等街頭文化都有一點關係，所以我覺得可以連繫一起 。 」

新球場的設計由本地藝術團體Parent’s Parents成員Wong Tin Yau 設計，設計概念和《 Slam Dunk 》有關。（民坊提供圖片）

民坊發言人指，一直致力活化社區的體育設施，這次很高興再度與Red Bull 合作，活化旗下位於屯門友愛和安定邨的愛定商場上蓋另一個籃球場，進一步完善愛定商場的設施。「今次的活化工程將藝術、體育及社區生活融為一體，為社區及商場注入澎湃活力，鼓勵街坊更積極投入運動，推廣健康生活。」發言人表示，愛定商場不但有潮流型格的運動設施，商場開設逾50間匯聚環球美食的餐廳，更提供多元的購物選擇，是屯門區內別樹一格的「社區樞紐」，「我們期望老、中、青的市民都可以在愛定商場享受嶄新的運動體驗，盡情食、玩、買，締造跨代共融的聚腳點。」

「Red Bull Half Court 3人籃球賽」的3天初賽已分別於8月15 、 21及28日在民坊旗下的運動場將軍澳明德運動場 、屯門兆禧運動場及九龍灣啟業運動場舉行。（民坊提供圖片）

「Red Bull Half Court 3人籃球賽」的3天初賽已分別於8月15 、 21及28日在民坊旗下的運動場將軍澳明德運動場 、屯門兆禧運動場及九龍灣啟業運動場舉行24支球隊獲得男子組決賽資格，他們將與12支女子隊，在下月2日滙聚屯門H.A.N.D.S籃球場的決賽日，爭奪冠軍獎盃以及高達港幣20,000元的男、女子組冠軍獎金 。