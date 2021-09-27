巿建局上周五（24日）宣告長沙灣「兼善里／福華街」項目，預計涉及90個街號的唐樓，除了2,100個單位住戶須遷走，尚有120個在地舖商戶料被收舖。兩間身處重建區內的社企，其中主打平民飯餐的耆樂食堂僅開張一個星期便收來噩耗，負責人直言完全打亂計劃，「無人知道呢度幾時冇，做得幾多得幾多。」另一間喜樂餐飲教室則指已轉型為派飯物資站，影響不算嚴重。



+ 1

位於兼善里15號的社杏館旗下耆樂食堂，本月16日開張，主打5至8元小菜，有肉有菜任揀10元食到飽，服務街坊及打工族，餐廳同時租入食堂對面一個舖位作多活動工作室，既可成為臨時食堂，又容許社福機構申請作活動場地，為居住兼善里唐樓內的3,000戶劏房家庭提供一個聚腳點。

然而飯堂開業剛過一星期，巿建局突然在上周五（24日）宣布「兼善里／福華街」項目地盤，兼善里兩旁的唐樓將被收購重建，拆遷後重建成住宅，最快2031年落成，消息甫出，巿建局職員當日下午到場為住戶及商戶進行人口登記，餐廳經理陳志明稱當日有身穿綠白色制服的職員及大批傳媒到訪，平日人流不多的兼善里變得熙來攘往，他亦於當日才知悉有關消息，由於剛與業主簽約三年，原希望做到約滿後視乎反應再作決定是否續租，如今突然收到巿建局公告，形同「結業預告」 ，對此大表意外。

「如果知道重建，未必租呢間舖」

銀杏館行政總裁麥敏媚表示，事前未有收到兼善里重建的消息，「好突然同埋無準備，如果知道重建，就未必做呢個決定租呢間舖。」由於已簽約營運三年，她未知巿建局或業主會否突然提早收舖，「無人知道呢度幾時冇，做得幾多得幾多。」不過她同時慶幸剛租入的多活動場地，稍後可借作社福機構舉辦受重建影響街坊分享會，讓劏房戶能夠即時知悉善後安排，發揮原先讓街坊聚腳的目的。

麥又稱，長沙灣銀杏館分店數月前結業，一直在附近物色目標舖位，最終成功在兼善里發現前身為茶餐廳的「吉舖」，既可節省一筆裝修費，租金亦較之前長沙灣分店便宜兩至三成，才首度興起開設平民飯堂的概念，慨嘆「𠵱家每日唔知點樣，知道又要搬走，但唔知年期做幾長，揀旺街開舖的租金唔平，揀入後巷又遇上重建收購，家陣做社企係難上加難。」她指與員工商討後，目前只能迎難而上，期望吸取經驗再複製至其他地區開設另一家平民食堂。「做半年、一年又好，攞咗經驗就去另一區再做，唯一希望係年期唔好太短，無機會畀我哋去試。」

社企餐廳轉型避過收購影響

另一家在福華街開設社企餐廳的喜樂餐飲教室，負責人宋太稱受到疫情影響，堂食及外賣生意減少逾半，加上她成功租入另一地點開設烘培Cafe正待開張，7月後將現址轉型成派飯物資站，每周派發大約300個即製飯盒，以及接受宗教團體或個人捐款向已登記飯友派發不同物資，包括口罩、即食麵或飲料等，餐廳同時接受基金資助，為社福機構製作急凍餸菜包，轉贈予長者或基層家庭，餐廳目前已不提供堂食服務，並與業主改為每兩年簽約一次，故獲悉舖位即將被收購後認為影響不大，相信屆時可另覓他處，反指福華街舊唐樓日久失修，天井渠位經常淤塞，對樓上居住多年的老街坊來說是利大於弊。