本港房屋問題嚴竣，惟劏房市場一直「無王管」，基層租戶被瘋狂加租、迫遷的情況屢見不鮮，但劏房的住屋質素卻令人擔憂。香港社區組織協會今日（29日）聯同一眾基層租戶前往立法會申訴部，要求議員敦促政府加強力度，解決現時劏房租金嚴重脫離基層負擔能力及劏房安全等問題；又建議政府應設立起始租金堵截漏洞，以規管和改善劏房安全。



社協指出，政府在1998年及2004年先後撤銷租金管制及租住權保障，其後劏房的租金水平瘋狂飆升，但基層居於天花剥落、牆身滲漏的危樓，每日都提心吊膽，而今年7月初政府向立法會遞交「劏房」租務管制相關條例草案，有意藉立法改善現時劏房的問題，但社協認為，政府在審議過程中仍拒絕訂立更具保障力的法例，批評現時條例草案內容避重就輕，並未回應基層租戶多年來最關注的議題。

憂空窗期預先加租

社協表示，今年第一季曾隨機抽樣深水埗及油尖旺區內不同不適切居所，發現業主或中介在分間單位出租後的租金收益可高於差餉租值的9倍，最低亦有1.37倍，而隨着劏房租務立法工作如箭在弦，個別業主或會「先下手為強」，在空窗期預先加租；因此現時條例草案並未規管起始租金是一大漏洞，令房屋繼續成為難以負擔的「奢侈品」。此外，社協亦批評條例未能為劏房安全問題拆彈、差餉物業估價署角色被動，令基層在面對租務問題上投訴無門，或如「人球」般被推到不同部門上求助。

本港房屋問題嚴竣，惟劏房市場一直「無王管」。（資料圖片）

他們建議，政府應綜合各部門的數據按年測定「劏房租金指數」，監控基層市場的可負擔水平；並在「2+2」方案下（即完成兩年租約後，原租戶可優先續租多兩年）建議設入住一至砍個月租住冷靜期，以讓租客可以於特定情況下提出解約 。此外，社協亦提出可於劏房密集的地區設立支援點，在新條例實施的過渡時期為租客提供協助。