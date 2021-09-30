旺角道橫跨彌敦道的行人天橋興建工程拖延接近23年，至今日（30日）下午5時終於正式啟用。自1998起，為應付旺角人口高度稠密，一項預期2年完成的天橋工程刊憲，但最終卻足足花上23年時間完成，以下就一起回顧這項蝸牛工程，在過去23年到底經歷了甚麼。



工程共分為二期進行，早於2003 年，洗衣街至旺角道的第一期工程花了5年時間才落成，但伸延橫跨彌敦道部份的第二期工程就一拖再拖，前後花了共18年時間，到今天才正式開放予公眾使用。

旺角道行人天橋工程拖足23年，今日（30日）下午5時終於啟用。（余睿菁攝）

1998年：刊憲預計2000年年底完成

港府早於1998年的新聞公報刊憲表示，因應紓緩旺角區內行人路的擠迫情況，旺角道行人天橋系統工程將會在該年底展開，亦預計工程只需歷時約24個月便能完成。

2000年：天橋工程首動工

由新鴻基地產斥資1.5億元興建，當時預計首期工程能夠於2002年的下半年完成。

如今天橋裝上鋁製頂蓋，電梯及升降機已經駁電，於今日（30日）下午5時正式啟用。（楊嘉朗攝）

2002年：第一期工程大致完成

天橋工程進度不似預期，油尖旺區議會在當年9月的交通運輸委員會會議上討論有關問題，有關承辦商表示第一期工程橋頂的預製件連接工程已接近完成，並預計2003年農曆新年前開放予公眾使用。

2003年：第一期工程竣工

歷時5年，旺角道與洗衣街的第一期工程部分連接終完成，但旺角道橫跨彌敦道的伸延部份卻停滯不前。

旺角道行人天橋工程拖足23年，今日（30日）下午5時終於啟用。（余睿菁攝）

2007年：第二期工程開始勘探

9年後第二期天橋的進度亦寥寥無期，油尖旺區議會再次於3月及5月的會議上討論工程進度。新鴻基地產代表亦聲稱橫跨彌敦道段將於2009年上半年完成，正勘探搬遷地下管道工程。

2011年：展開地下設施遷移工程

第二階段工程終於7月展開，由地下設施遷移工程為首開始，包括搬遷彌敦道一帶地底的公共設施，如高壓電纜等。

旺角道行人天橋工程拖足23年，今日（30日）下午5時終於啟用。（余睿菁攝）

2014：遇上佔中運動停工3個月

6月至9月因受到「佔領中環」社會運動影響，工程被逼暫停。

2016：開始第二期工程

天橋地基建造工程於1月展開。

2019年，路政署預計要推遲至2021年第一至第二季才會正式完工，亦解釋在工程期間遇上不少阻礙，包括在地盤內發現未有正式記錄的地底公用設施，以及將主橋設計修改為鋼結構等。（資料圖片）

2019: 遇上反修例運動及疫情

受反修例運動及新型冠狀病毒疫情影響，路政署預計要推遲至2021年第一至第二季才會正式完工，亦解釋在工程期間遇上不少阻礙，包括在地盤內發現未有正式記錄的地底公用設施，以及將主橋設計修改為鋼結構等。

反修例運動期間，旺角道一帶持續發生示威衝突。（資料圖片）

工程地段曾發生意外。5月14日，一輛雙層城巴經過時，車頂便撞向一個吊臂工作台，導政巴士車頂玻璃爆裂，而兩名在平台上工作的工人亦被困半空受傷。（資料圖片/劉定安攝）

2020年4月：城巴意外令工程一再延誤

拖拉22年後，終在2020年4月將天橋組件接駁起來，5月時上址卻發生工業意外，一輛雙層城巴經過上址時，車頂撞向一個吊臂工作台，令北面工作台的西端出現100毫米的縫隙，而油尖旺交通及運輸事務委員會當時預計工程於2021年第一季完成。時任區議員林兆彬透露，負責承建天橋的新鴻基因工期影響交通，被罰款合共90萬元，林兆彬批評該筆罰款與拖延多年的倍增工程費相比，猶如九牛一毛，對承建商毫無阻嚇性，直指監督工程的路政署應負上最大責任。

2020年9月：天橋漸見雛型

整體橋面結構工程完成，旺角行人天橋漸見雛型，但竣工日期亦由2021年第二季改成第三季內。

2020年4月，旺角行人天橋的組件終於接駁起來。（資料圖片/蔡正邦攝）

2021年7月：申訴專員公署指路政署應汲取經驗

前油尖旺區議員林兆彬曾向申訴專員公署作出投訴，公署指出，路政署解釋涉事的行人天橋是由新鴻基出資建造的社區項目，惟認為路政署亦應從早汲取經驗，增加工程延誤時的透明度。此外，據區議會文件顯示，因有部分裝修物料供應商，其內地廠房的所在地區爆發疫情需要停工，令材料的生產及付運期出現延遲，行人天橋的工程因此需再度延期，料至第三季才完成。

2020年4月，旺角行人天橋的組件終於接駁起來。（資料圖片/蔡正邦攝）

2021年8月：主體結構工程大致完成

安裝天橋行人樓梯兩旁的鋁製裝飾面板、配合承建商進行天橋內的電燈驗收，以及安裝橋頂鋁製裝飾面板等餘下安裝工序已在8月中旬完成。

電梯及升降機已經駁電，於今日（30日）下午5時正式啟用。（楊嘉朗攝）

2021年9月30日：正式竣工啟用

時隔23年，旺角道行人天橋橫跨彌敦道一段於今日（30日）下午5時啟用，途人能從天橋直通彌敦道旁兩側。