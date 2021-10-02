市建局擬多條巴士改道經開源道迴旋處　網民斥：「無限輪迴」塞車

觀塘塞車問題早已成為熱話，但日後或有可能塞上加塞。近日市建局交待觀塘重建項目進度時，提到擬議交通改道，當中有多條巴士線將需行經開源道迴旋處，令該處的車流量再度增加。事件引起網民熱議，當中有人直指開源道迴旋處平日已經擠塞，直指做法是「再推多啲巴士入去迴旋處輪迴」，也有人質疑當局是否「嫌觀塘唔夠塞」。有區議員批評，政府部門「交貨式」規劃或會令區內交通出現災難性的場面。



多條巴士路線改由迴旋處U-turn 明年4月實施

市建局在上月向觀塘區議會呈交有關觀塘重建項目進度報告的文件，並在23日舉行的房屋、規劃、地政、發展及重建委員會會議中進行討論。報告中除了提到裕民里回遷戶開業情況、推廣裕民市集等之外，也有關於交通改道的安排。當中有超過十條巴士線包括1A、13P、89X、23M、等，由原定沿裕民坊出觀塘道或牛頭角道的舊有走線，改為全部需經開源道迴旋處進行「U turn」，變相增加迴旋處的車流壓力，有關安排預計將於明年4月實施。

事件引起網民不滿，當中有意見認為，現時做法是「谷晒啲車落迴旋處」，形容會令塞車問題「無限輪迴」，日後場面將有如「六國大封相」，也有人諷刺地指，市建局的做法只是「有心測試觀塘市民面對塞車壓力的底線」，擔心日後要成功逃離開源道迴旋處，最少都要半小時。

觀塘塞車問題早已成為熱話。 （資料圖片）

不排除要求巿建局及運輸署上立法會解釋

觀塘區議會主席柯創盛亦指，對相關方案有所保留，認為做法會令觀塘區塞上加塞，批評市建局和運輸署等部門對區內交通欠周詳規劃，「交貨式」工作罔顧了觀塘市民的出行權利。他又擔心一旦實施了以上的交通安排，塞車將變得災難性。柯反建議政府，可多利用觀塘區的其他巴士站，如藍田、安達臣一帶等，以達至分流效果。他指如在區議會上未能跟進，不排除會在立法會層面上要求市建局、運房局等就觀塘的交通問題作出「解話」。