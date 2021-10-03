逾半新界鄉村仍靠化糞池等設施處理污水　衛生問題或成威脅

新界的污水問題為人詬病多時。截至今年6月，新界約1,000條鄉村中，逾半未有獲政府納入至污水收集系統工程計劃，即意味未接駁公共污水收集系統的地區，會繼續使用原地的污水處理設施，如生物污水處理設施、化糞池及滲濾系統等，衛生情況令人關注。



發展局的資料顯示，政府已為當中約260條鄉村完成污水收集系統工程。另外，政府將會把約225條鄉村的相關計劃納入了工務工程計劃，其中約有65條鄉村會陸續進行污水收集系統工程，料在2026年前完成。

現時逾半鄉村未有獲政府納入至污水收集系統工程計劃，即意味未接駁公共污水收集系統的地區會繼續使用原地的污水處理設施，如生物污水處理設施、化糞池及滲濾系統等。（資料圖片）

至於其他逾500條鄉村，現時則未納入污水收集系統工程計劃。發展局解釋，因這些鄉村位置遠離公共污水收集管網的地區、村內常住人口稀少，或當地居民未有接納政府提出的公共污水收集系統安排。發展局亦表示，政府會考慮多方面因素，包括計劃對環境改善的程度、鄉村人口密度、居民的意願、技術可行性、成本效益等，訂定擴展污水收集系統的緩急優次，逐步延伸公共污水收集網絡。

在排污系統方面，發展局指出，因應新界正進行大型新發展區計劃，環境局及渠務署已在相關地區進行排污基建設施的規劃及擴建方案。如在古洞北／粉嶺北新發展區，政府已展開重建及提升石湖墟污水處理廠的工程，料在2025年至2034年分階段完成。而在洪水橋／厦村及元朗南新發展區，政府則在規劃興建相關的排污基建設施，料在2028年前展開工程。