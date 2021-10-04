青衣山澗疑受污染河水變乳白色　區議員：擔心有人先破壞後發展

城規會今年7月公布青衣分區計劃大綱草圖，將青衣西一塊綠化地改劃成公營房屋，發展計劃尚未伸延至青寮村周邊綠化帶，惟近日有街坊發現上址一條山澗，河水突然受污染呈乳白色，並傳來陣陣異味，高處看猶如一條乳白色的河，擔心有人急欲促成發展，有區議員擔心該處會被「先偷步破壞後改劃用途」，已呈報渠務署及環保署要求跟進。



涉事山澗昔日河水清澈未受污染

涉事地段位於曉峰園至寮肚村之間一段下游山澗，上游為一個山頭，河水一直清澈見底，過往未曾受到任何污染，成為附近一帶居民的行山勝地。

葵青區議員郭子健表示，大約一星期前有居民反映，整條山澗的河水突然呈乳白色，伴隨而來一陣仿如沼氣般的難聞氣味，未知污染源頭由何而起，之後郭的團隊沿寮肚村至曉峰園一帶搜索，發現乳白色的河水由上游而來，據知上游的山頭多年前已沒有人居住，至一年前有地政署及土木工程署進行地質斟探，未知是否與此事有關。

區議員擔心有人欲促成偷步發展

郭又指，政府今年5月公布擬把青衣西綠化地改劃成公營房屋，城規會7月公布青衣分區計劃大綱草圖時，同日向寮肚村村民發信，指會清拆部份持牌寮屋，當時外界已擔心該發展計劃會否延伸至周邊的綠化帶，變相偷步發展，現時山澗又突然出現乳白色河水，憂慮是否有人欲先偷步破壞後，再促成政府部門改劃土地用途建屋。

郭稱已先後呈報環保署及渠務署，環保署日前派人到場抽水化驗，渠務署仍在了解該山澗會否與經過收集雨水的渠道，目前仍在核查中，他要求政府部門徹查原因，以免破壞當地生態環境。

香港01正向相關部門查詢中。