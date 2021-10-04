社企獲批租用鰂魚涌海濱用地　料建多用途活動中心

東區近年不斷發展，區內結合了就業及居住人口，為配合發展局及海濱事務委員會的「先駁通、再優化」原則，聖雅各福群會去年向地政總署提出申請，以短期租約形式使用鰂魚涌海堤街附近政府用地，期望打造成社區休憩空間，促進區內公眾交流。



聖雅各福群會獲批的短期租約海濱用地面積約3,740平方米。（聖雅各福群會提供圖片）

聖雅各福群會致力促進社區融和及善用公用空間，灣仔藍屋建築群的文化保育項目是其中之一。去年聖雅各福群會向地政總署提出申請，以短期租約形式使用鰂魚涌海堤街附近政府用地，期望打造成為社區休憩空間。

面積約3,740平方米 獲批6,000萬元撥款

獲批的短期租約海濱用地面積約3,740平方米，預期興建一層高的多用途活動中心及開放草坪，讓區內市民可閒時到海濱散步，部分場地更24小時開放予公眾使用。整個計劃獲發展局的「資助計劃以支援非政府機構善用空置政府用地」批出上限為6,000萬元的撥款，以支付建築工程費用。

聖雅各福群會在鰂魚涌進行地區調查，收集市民對有關用地的使用意見，調查訪問了233名在東區居住、工作及上學的市民，當中不少受訪者建議在公共空間定期舉行文化藝術活動、節慶活動及希望有草地可供市民休憩。

計劃預期興建一層高的多用途活動中心，並開放草坪予市民使用。（聖雅各福群會提供圖片）

聖雅各福群會表示，計劃將會善用有關用地，以推動藝術文化發展、可持續發展社區及創意理念為三個核心理念，透過舉辦各類型活動推動海濱發展，鼓勵人與人之間的交流及互動，運用各人長處並推動創新理念，創造及發展可持續社區，並鼓勵居民參與其中，向大眾推廣東區獨有的文化特色。

除了由聖雅各福群會舉辦的活動外，亦鼓勵區內地方團體及非牟利團體租用場地及設施，為區內的文娛康體場地提供更多選擇，場地內亦提供基本寵物友善配套設施，為寵物愛好者提供另一個休憩空間。聖雅各福群會預計整個計劃可於明年底投入服務。