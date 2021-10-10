每年雙十節，不少親台團隊或居港台灣人士都會在香港舉行慶祝雙十活動。今早（10日）屯門中山公園內的孫中山紀念碑廣場有警員佈防戒備，附近的青山紅樓已拉起封鎖線及設置圍欄。每年負責舉辦雙十節的前元朗區議員麥業成表示，今年不會有任何紀念活動。



屯門中山公園內的孫中山紀念碑廣場內外有警員及保安戒備。（楊嘉朗攝）

1911年10月10日，為湖北革命武裝發起武昌起義的日子，隨後推翻滿清政府建立中華民國。每年雙十節，香港均有親台團體慶祝節日，位於屯門的青山紅樓，據說是孫中山當年與革命同志聚會商討要事之地，因此每年當日都會有人於該處進行紀念活動。

以往雙十節，屯門紅樓都會異常熱鬧，中山紀念公園內會掛滿青天白日滿地紅旗，亦有不少市民會特意穿上「中山裝」及共唱《中華民國頌》等代表性歌曲。

中山公園內外亦有警員駐守。（楊嘉朗攝）

去年的雙十節，屯門紅樓的旗海畫面已不再，屬於政府的小草坪被種上帶刺植物日本葵和龍舌蘭，令升旗禮自1968年起首次被中斷。今年紅樓外則有外籍保安戒備，警方以紅樓屬私人地方為由禁止市民進入，以往每年負責籌辦雙十節的元朗前區議員麥業成接受《香港01》查詢時表示，今年不會有任何紀念活動。今年是《港區國安法》實施後，紅樓第二年取消升旗禮。

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「小台灣」調景嶺紅旗海情景不再

除了屯門青山紅樓外，本港以往另一熱門慶祝雙十節時的地方便是有「小台灣」之稱的調景嶺，當時的調景嶺社區為國共內戰難民的居住地，有大量國民黨的支持者在該區居住，因此在臨近雙十節時會插滿青天白日滿地紅旗慶祝。

但當年的調景嶺寮屋區亦在1995年被清拆，不少居民搬至厚德邨居住，到處插滿青天白日滿地紅旗的旗海情景不再，現時厚德邨已沒有舉行任何慶祝活動。

親台團體網上紀念辛亥革命 未見雙十慶祝活動

香港親台組織港九工團聯合總會昨日（9日）在社交網站發出帖文，指紀念辛亥革命110周年，又指會繼承孫中山先生的志業，惟今年未見組織舉行大型的雙十節紀念活動。

↓↓去年屯門紅樓亦佈滿旗海↓↓

