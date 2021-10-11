禁電子煙丨田北辰為家人戒煙　孖孫仔孫女拍片　促支持全禁另類煙

有關全禁電子煙的議題在本港討論多年，港府在2019年起開始審議《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，立法會將在本月20日進行有關審議的投票。立法會議員田北辰近日與其孫子及孫女拍攝片段，呼籲香港市民為了下一代健康，支持立法全禁另類煙。



立法會議員田北辰近日與其孫子及孫女拍攝片段，呼籲香港市民為了下一代健康，支持立法全禁另類煙。（田北辰提供圖片）

食衞局2019年向立法會提交《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，以禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品（例如電子煙、加熱非燃燒煙草產品及草本煙)。立法會議員田北辰表示，加熱煙等如一個帶有多重濾嘴的香煙，戒煙多年的他極力支持在香港全面禁止這些另類煙。

田北辰表示，很多年前他有吸食傳統煙的習慣，後來為了家人決心戒煙。（資料圖片）

田北辰表示，很多年前他有吸食傳統煙的習慣，即使後來因吸煙而引致喉嚨發炎等健康問題，也僅僅在中途轉為吸食有濾嘴的香煙。所有人都知道吸煙危害健康，但戒掉這股煙癮並不容易，很多戒煙者在堅持一段時間後便故態復萌，但田北辰卻因為子女一句說話而決心戒煙，時至今日全家人成為「無煙家庭」的典範。

為人父後為孩子戒掉多年煙癮

當年初為人父的田北辰仍然有吸煙的習慣，即使健康受損及面對香煙包裝上的警告標語也無動於衷，直至小孩長大至4至5歲時，偶然一天對他說：「Daddy你可以不食煙嗎？你真係很臭（煙味），令我好辛苦。」當時孩子認為，即使父親避開在家中吸煙，但回到家後身上仍帶有香煙的臭味。考慮到孩子的感受，從那天開始，田北辰毅然決心為家庭戒煙，「之後一支煙都未曾食過」。

禁另類煙草案本月進行投票

田北辰在片中亦分享了一個關於二手煙的小插曲，他遊歷台灣時，在一間飯店的升降機內留意到一句很有意思的標語，「If You Must Smoke, Please Do Not Exhale」，即指如果一定要在電梯內吸煙，請不要噴氣，一直含在口內，標語反映出吸煙除危害自身健康，亦會影響到身邊人。

港府早年訂立目標，希望在2025年時將吸煙率降至7.8%，有關禁止另類煙的草案在本月20日立法會進行投票。