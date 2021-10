禁電子煙丨田北辰為家人戒煙　孖孫仔孫女拍片　促支持全禁另類煙

有關全禁電子煙的議題在本港討論多年,港府在2019年起開始審議《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》,立法會將在本月20日進行有關審議的投票。立法會議員田北辰近日與其孫子及孫女拍攝片段,呼籲香港市民為了下一代健康,支持立法全禁另類煙。



立法會議員田北辰近日與其孫子及孫女拍攝片段,呼籲香港市民為了下一代健康,支持立法全禁另類煙。(田北辰提供圖片)

食衞局2019年向立法會提交《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》,以禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品(例如電子煙、加熱非燃燒煙草產品及草本煙)。立法會議員田北辰表示,加熱煙等如一個帶有多重濾嘴的香煙,戒煙多年的他極力支持在香港全面禁止這些另類煙。

田北辰表示,很多年前他有吸食傳統煙的習慣,後來為了家人決心戒煙。(資料圖片)

田北辰表示,很多年前他有吸食傳統煙的習慣,即使後來因吸煙而引致喉嚨發炎等健康問題,也僅僅在中途轉為吸食有濾嘴的香煙。所有人都知道吸煙危害健康,但戒掉這股煙癮並不容易,很多戒煙者在堅持一段時間後便故態復萌,但田北辰卻因為子女一句說話而決心戒煙,時至今日全家人成為「無煙家庭」的典範。

為人父後為孩子戒掉多年煙癮

當年初為人父的田北辰仍然有吸煙的習慣,即使健康受損及面對香煙包裝上的警告標語也無動於衷,直至小孩長大至4至5歲時,偶然一天對他說:「Daddy你可以不食煙嗎?你真係很臭(煙味),令我好辛苦。」當時孩子認為,即使父親避開在家中吸煙,但回到家後身上仍帶有香煙的臭味。考慮到孩子的感受,從那天開始,田北辰毅然決心為家庭戒煙,「之後一支煙都未曾食過」。

禁另類煙草案本月進行投票

田北辰在片中亦分享了一個關於二手煙的小插曲,他遊歷台灣時,在一間飯店的升降機內留意到一句很有意思的標語,「If You Must Smoke, Please Do Not Exhale」,即指如果一定要在電梯內吸煙,請不要噴氣,一直含在口內,標語反映出吸煙除危害自身健康,亦會影響到身邊人。

港府早年訂立目標,希望在2025年時將吸煙率降至7.8%,有關禁止另類煙的草案在本月20日立法會進行投票。