颱風獅子山、圓規在過去一星期相繼襲港，而連日來大埔區有不少居民表示，家中廁所水變成了泥黃色，涉及的屋苑更有至少十個。當中有居民指，廁所水是在至少一個星期前開始變黃，至今仍未改善，認為情況或與颱風和惡劣天氣有關。多名大埔區議員表示正在跟進情況。



大埔區議員區鎮濠在其Facebook專頁上指，近數天接獲多位大元邨和太和邨的街坊反映，家中廁所水出現泥黃色的情況；而何偉霖則指，自己家中的廁所水也是「好渾濁」。不少街坊在二人的帖文中留言，希望他們能將各屋邨、屋苑的情況一併作出跟進，當中來自包括大元邨、太和邨、富善邨、富亨邨、廣福邨、寶湖花園、大埔中心、翠屏花園、運頭塘邨、怡雅苑等的居民。

兩名區議員均表示，會盡快聯絡水務署和其他部門了解事件。有街坊則認為，有可能是因為打風時，大風浪刮起海底沙泥，令海水混濁變成泥黃色，而大埔區的樓宇多用海水沖廁，所以會有此現象；也有街坊指，近一星期以來只能不停沖廁和洗廁所，希望能有助改善泥黃色的情況。

根據水務署資料，在2015年沖廁海水管網覆蓋率已增至香港八成半人口，現時新界西北及薄扶林區內的樓宇已可轉用海水沖廁；雖然海水的處理有別於食水的處理，但仍須符合水質指引。署方會先以隔網除掉海水中較大的雜質，再以氯氣或次氯酸鹽進行消毒，並確認水質符合規定的顏色、混濁度、氣味等要求，才輸送至配水庫予用戶使用。該署亦有推出「大廈優質供水認可計劃—沖廁水」，以提升樓宇沖廁系統的衞生及運作，其中在大埔區，大元邨和寶鄉邨都是已獲證書的樓宇。香港01正就事件向水務署查詢。