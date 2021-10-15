一直只聞樓梯響、消失超過二十年的大埔戲院，終由嘉禾大埔接手前身為UA Cinemas承租的大埔超級城戲院位置，今日(15日)起正式試業，橙天嘉禾稱與商場斥資逾億元，將原身停車場位置打造共四個影廳主題的戲院，同時會在戲院外圍升級成具備燈影效果的建築物，屆時將設有日間及夜間模式，以凸顯全港首間「幻彩詠香江」燈演戲院的魅力，料本月底正式「開燈」，冀打造成大埔地標，負責人稱會以合理定價增高競爭力，據知票價介乎40至85元，開業期間尚設有10元票價等優惠。



大埔二十年來首間新戲院 合理票價提高競爭力

原身由新鴻基地產旗下大埔超級城多層停車場改造而成的戲院，經歷多番波折，原本由UA Cinemas承租，不過，今年3月UA以不敵疫情及長期經營壓力為由，全線即時結業，之後新鴻基與橙天嘉禾達成協議，接手營運成新戲院「嘉禾大埔」，今日正式開幕，一解大埔人過去要跨區看電影之苦。

橙天嘉禾娛樂執行董事兼首席營運官鄒秀芳表示，作為大埔過去二十年首間戲院，已參考附近地區戲院甚至同院線的票價，以合理票價提高競爭力，揚言「運作到兼計到數」。據知成人票價於星期一、二、四、五為80元；星期六、日及公眾假期為85元；星期三（假期及假期前夕除外）則為40元。

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,全港首間具備光影燈效的戲院

至於設計風格上，鄒秀芳透露與新鴻基地產合共斥逾億元升級硬件，除了面積15,000平方呎的嘉禾大埔影院設有4個自然風貌「冰山」、「日落沙漠」、「熱帶雨林」、「極光」四大元素的影廳外，戲院外圍及天幕亦打造一系列燈影效果，冀成為大埔區內新地標，不再是單純「到嚟睇完齣戲就走」的戲院。

戲院設計師Auther透露，戲院外圍燈效將設有日間及夜間兩種燈演模式，當中夜間模式設有lighting dancing show， 透過極光及波希米亞風格集合作觀眾呈現與別不同的效果，加上天幕的虛擬動態投影(virtual dynamic projection)，無論在戲院內圍及外部環境，均會有不一樣感受，目前外牆正在升級裝修，料本月底「開燈」後將會有全新面貌。

橙天嘉禾娛樂執行董事兼首席營運官鄒秀芳(右三)及設計師Auther(左一)期望將戲院打造成大埔新地標。(莫家文攝)

四個主題影廳提供400個座位

今次嘉禾大埔進駐成為大埔超級城首間戲院，四個影廳將提供400個座位，當中包括配備4K投影機及嘉禾獨有配備之D-BOX動感座位，成為新界東北首間D-BOX動感影院，商場同時開幕月大送「 HK$10戲票優惠」、「睇戲食飯泊住賞」、「合家歡半價賞」、「超級戲迷私人影院」及「開幕珍藏版優惠」等五大價惠，並加推白石角科學園免費穿梭巴士服務，擴大服務客群。

翻查資料，早於六十年代，大埔先後有多家戲院開業，包括當時新界規模最大的第一代寶華戲院，及至九十年代，大埔成為重點發展的新市鎮，先後有「星輝」、「鴻基」及「銀星」三家戲院並立，惟2001年相繼結業，結果大埔人最近也要到沙田UA戲院看戲。

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嘉禾大埔院線開業五大票價優惠一覽：



激賞一：HK$10震撼價戲票

The Point by SHKP會員 (下稱 “會員”)可以100積分換領「HK$10戲票優惠券」及HK$20餐飲優惠券或顧客於10月15日即日登記成為用戶 (www.happybuymall.com) ， 即可換領「HK$10戲票優惠券」及能量美食禮包。憑優惠券以HK$10震撼價於「嘉禾大埔」售票處購買首日首場電影戲票，讓大家可以在「嘉禾大埔」欣賞中西強勁戲碼 。

激賞二：睇戲食飯泊住賞

睇完戲有着數， 食飯shopping直落兼享免費泊車! 由2021年 10月18日至12月19日， 顧客憑「嘉禾大埔」即日電影戲票， 即可獲大埔超級城美食商戶優惠， 超過30間美食商戶提供優惠包括美食買一送一， 免費甜點及飲品等。此外， 憑「嘉禾大埔」即日電影戲票兩張， 即獲商場HK$20 電子餐飲優惠券及一小時免費泊車優惠。一於約埋朋友睇戲、食飯shopping直落。

激賞三：合家歡半價賞

會員由10月18日至12月19日 ， 以30,000 積分換領 「合家歡半價賞預留証」， 憑預留証即可以換領半價賞電子優惠券， 推廣期內的星期一於「嘉禾大埔」售票處購買即日正價電影戲票4張， 即獲半價優惠 (必須一次購買4張) 4人同行， 2人價錢， 一家大細齊齊欣賞好戲 (名額有限， 換完即止)。

激賞四：超級戲迷私人影院

想出外睇戲又想有私人空間? 會員以100,000 積分換領預留証，及於大埔超級城以指定電子消費券領取平台，即八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK購物消費滿HK$5,000或以上 (最多累積三張不同商戶之即日機印發票及有效政府電子消費券)， 即可預訂 「超級戲迷私人影院」， 於指定場次帶同最多20人包場睇好戲， 與好友一同走進奇幻的電影世界，投入動畫的無限宇宙， 享受私人影院的樂趣!

激賞五：開幕珍藏版優惠

由10月18日至12月19日，會員於大埔超級城以指定電子消費券領取平台，即八達通、支付寶香港、Tap&Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK購物消費滿HK$300或以上 (最多一張商戶之即日機印發票及有效政府電子消費券)， 即獲「嘉禾大埔」開幕珍藏版VIP卡， 憑卡到「嘉禾大埔」售票處購買正價電影戲票，即可獲HK$5爆谷餐優惠及憑即日戲票消費可獲The Point 會員積分1.5倍， 多買多賞， 繼續開心消費。

另外，顧客在優惠期間於「嘉禾大埔」購買任何樽裝飲品兩枝， 即以優惠價HK$1 換購爆谷一份， 及後亦會陸續推出多項優惠回饋期待已久的新界東居民。