香港海事博物館月底免費開放　多個親子活動助了解海事歷史

由香港海運港口局主辦、香港海事博物館及香港船東會協辦的第五屆「香港海運週」將於本月31至11月6日舉行，期間將會舉行密集多元化的海運活動。作為「香港海運週」節目之一，香港海事博物館將在本月31日免費開放予公眾參觀，並會舉辦一系列的親子活動，讓大眾了解海事歷史及海運業。



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香港海事博物館由香港船東會的成員創立，旨在幫助香港居民和遊客探索城市獨特的海洋遺產，致力講述有關香港與海洋的故事，包括香港與珠江三角洲和世界之間的海上貿易，以及闡述船舶和海洋在古今與未來扮演着的重要角色。博物館由2005年在赤柱美利樓對外開放，並自2013年起遷至中環海濱核心區的八號碼頭。館內現時設有15個展廳，共展出近1,200件藏品，每年吸引約13萬訪客參觀。

可登拖船參觀 需先網上登記

為響應「香港海運週」，香港海事博物館將於10月31日免費開放予公眾。當日將有由菜姨姨帶領的故事時間，以有趣生動的故事讓觀眾遊走於博物館，了解海事歷史與日常生活的關係。講故事活動由太古集團慈善信託基金支持。另外，博物館與香港聯合船塢集團有限公司合作，在中環9號碼頭將有拖船泊岸，讓公眾上船參觀。拖船為香港聯合船塢集團有限公司的最新多功能拖輪「宋崗」。這兩個活動名額有限，需預先於網上登記。



而在親子同樂日當天，公眾亦可即場參與以下活動。博物館將播放三齣與海洋有關的動畫電影，包括《海底奇兵1》、《海底奇兵2》及《魔海奇緣》。同場將有特別展覽《歷史記得光榮的海員－香港海員工會百年紀事》，以及活動吉祥物柴犬船長的拍照攤位。當日亦有兩場由專業海員帶領的博物館導賞，現場另有紀念品及兒童工作紙派發。

香港海運週2021︰免費親子同樂日



日期及時間︰10月31日，10:00-19:00

地點︰香港海事博物館，中環八號碼頭

詳情︰https://bit.ly/hkmmhkmaritimeweek21_tc因疫情關係，博物館將限制入場人數及實施防疫措施，以保障參觀者健康。