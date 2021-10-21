失業率下調至4.5%　政黨形容航空及客運船仍屬重災區促提供支援

政府統計處今日（21日）公佈最新失業率下調至4.5%，但仍有約18萬人屬於失業大軍。工聯會表示，航空及港澳客運船等更是重災區，促請政府能為有關行業的工友加強支援。



工聯會權益委員會主任丘燿誠形容，航空業亦是被政府遺忘的行業，部分從業員因長時間失業或放無薪假，不少人已轉行，不僅浪費他們的經驗及技術，亦預計到當經濟好轉時，會出現人手不足的問題。（貪料圖片）

工聯會指，雖然失業率回落，但根據其早前發佈的會員就業情況問卷調查結果，仍有三成人在疫情下面臨各類的就業問題，例如失業、被迫放無薪假、減薪、停薪留職，以及靠臨時工度日等，又指報稱失業的會員中有65%人已失業超過半年。調查亦顯示，曾轉行的人當中有近半人士表示，如果原本的行業復蘇，將會重操故業，反映出目前行業錯配的情況。

工聯會權益委員會主任丘燿誠指出，有從事港澳船甲板工作的工友表示，港澳船停運多時，不少從業員已被資方要求放無薪假超過一年半，跨境船及旅遊業界同樣因封關而進入寒冬，惟受影響的員工沒有得到政府補助，整個行業的僱員如同被政府遺忘。（資料圖片）

工聯會權益委員會主任丘燿誠指出，有從事港澳船甲板工作的工友表示，港澳船停運多時，不少從業員已被資方要求放無薪假超過一年半，跨境船及旅遊業界同樣因封關而進入寒冬，惟受影響的員工沒有得到政府補助，整個行業的僱員如同被政府遺忘，促請政府能一視同仁，為跨境渡輪船務人員提供現金津貼，以紓緩業界人員的壓力。

丘燿誠形容，航空業亦是被政府遺忘的行業，部分從業員因長時間失業或放無薪假，不少人已轉行，不僅浪費他們的經驗及技術，亦預計到當經濟好轉時，會出現人手不足的問題。工聯會要求政府加強失業支援及推出收入下降人士的支援措施，協助企業保留人才，紓緩基層生活壓力，包括推出緊急失業/停工現金津貼、研究長遠的失業援助計劃，修補勞工保障缺口、研究增設「專業技能培訓課程」，為重災行業保留人才，以及落實和開創更多臨時職位。