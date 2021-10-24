政府日前宣佈下月起所有人進入政府大樓和辦公處所必須使用「安心出行」，剔除以往可以「寫紙仔」的做法，有關注無家者團體指無家者登記人數較七年前激增一倍，當中觀察發現近八成沒有使用智能電話，有關做法無異「一刀切」將他們拒之門外，現向多個涉及政府部門及首長緊急查詢，要求政府未有妥善處理辧法之前，能否暫緩或提供豁免方法。



無家者較七年前激增一倍 近八成人沒有使用智能手機

社區組織協會幹事吳衞東引述社署數字指，本港無家登記人數由2014年的780人，增至今年的1,562人，增長率高達一倍，尤其是疫情助長無家者人口增長。根據觀察所得，近八成無家者沒有使用智能手機，無法使用安心出行程式，但他們經常出入政府場所，由日常進入康文署轄下設施使用廁所、浴室及洗手間；每逢極端天氣及打八號風球下借用民政署社區會堂作避寒避暑中心；因福利、工作及法律需要而出入社會福利署、勞工處及法院，若所有政府公共設施或處所均納入監管範圍，無家者便因沒有下載「安心出行」程式而無法內進。

吳衞東表示，雖然有消息指65歲以上及12歲以下、使用「安心出行」有困難的殘疾人士均可獲得豁免，但無家者平均年齡為50歲，預計將有不少人跌入受管制範圍內，他擔心有人變相承受不必要的懲罰，要求向特首、局長及署長緊急查詢，提出四大提問，包括政府如何在有緊急情況下協助沒有智能電話的無家者使用公共設施，有否任何豁免辦法；促請港府科技部門設計出專門協助無家者使用「安心出行」版本；要求政府未拋出妥善處理方法前暫緩執行罰則；促請政府解釋在寒冷天氣警告或八號風球生效後，民政署開放避寒中心後如何讓沒有智能手機的無家者進入。

社協：無家者有使用政府公共服務需要

吳強調，無家者作為邊緣社群，亦有使用政府部門公共服務的基本需要，冀在體諒無家者經濟及住屋困境的情況下，讓他們毋須承受不必要的罰則，若堅持為之無論對無家者及社會均不是好事。

政府上周四（22日）宣佈，由11月起將要求所有市民或政府員工進入政府大樓和辦公處所前都必須使用「安心出行」掃一掃，圖書館、區域法院、運動場、公園、博物館、政府表演場地、公立醫院等地點均在規管範圍內。