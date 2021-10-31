研究揭逾6成銀屑病人出現「共病」　有患者確診三高兼抑鬱

銀屑病是一種自體免疫系統失調的慢性疾病，雖然不會傳染，皮膚會出現不同大小的鱗屑、鮮紅或深紅色的疹塊等病徵，據衞生署估計本港有約2萬個不同程度的患者，中重度患者則佔三成。有關注組織早前就銀屑病患現況進行調查，研究發現逾六成患者因治療不善而誘發不同的「共病」，嚴重影響日常生活，更有患者曾遭受歧視而患上抑鬱。組織盼政府能降低申請使用藥物門檻，並向其他國家借鏡，設立整合治療，助患者重回正常生活。



香港銀屑病友會問卷調查2021在7月28日至8月4日以網上問卷進行。研究發現，有7成的患者均是使用醫生外用的藥物（藥膏）進行治療，當中有8成患者認為治療方法對病情沒年幫助甚至更差。（曾鳳婷攝）

患者輪候至少1年至3年 面診僅5分鐘內

香港銀屑病友會問卷調查2021在7月28日至8月4日以網上問卷進行，收集了122位病友數據，所有受訪患者都曾經或正在於衞生署皮膚科診所或東區尤德夫人那打素醫院生物製劑治療門診接受治療。研究發現，有7成的患者均是使用醫生外用的藥物（藥膏）進行治療，當中有8成患者認為治療方法對病情沒年幫助甚至更差。有逾6成受訪患者已出現不同的「共病」，即銀屑病攻擊免疫系統後，繼而誘發其他病症，主要為銀屑病關節炎（35％）、高血壓（25％）、高膽固醇（14％）、抑鬱症（12％）及糖尿病（10％）。當中，只有一半的共病獲轉介到公立醫院的專科進行相應治療，有9成受訪患者希望得到更先進及有效的治療。

研究揭示患者需要輪候至少1年至3年不等，當中過半受訪患者平均面診時間僅在5分鐘內。香港銀屑病友會主席黎慶坤表示，對現時公營醫院資源緊絀表示理解，惟銀屑病新症輪候平均需時3年半，患者在等候期間的病情會出現不同變數，亦會因未有得到適切治療，導致病情惡化及誘發不同的共病出現。此外，衞生署的皮膚科多只聚焦處理病人皮膚問題，並未在對其引伸出的共病及精神疾病作出協助，有許多病友曾患病受到歧視，出現抑鬱情況，但患者並未有獲轉介至精神科治療。

（左）銀屑病患者陳小姐（化名）於兩年前發病，（右）香港銀屑病友會主席黎慶坤表示時衞生署的皮膚科多只聚中處理病人皮膚問題，並未在對其引伸出的共病及精神疾病作協助。（曾鳳婷攝）

銀屑病患者陳小姐（化名）稱兩年前發病，病徵一開始只出現在部分頭皮，於是到醫管局門診求醫，當醫生確診是銀屑病後，告知她門診科並未有任何合適皮膚藥物，建議陳小姐自行在藥房購買特定洗頭水舒緩病情。豈料，陳小姐病發短短兩個月後，頭皮患處由原先手指大小擴展到手掌般大。「我當時以為買咗枝洗頭水返去用就有得救」。

陳小姐在發病短短兩個月後，頭皮病徵由原先手指大小擴展到手掌般大小。（香港銀屑病友會提供圖片）

患者由患病誘發三高變抑鬱

陳小姐由醫管局門診轉介輪候衞生署皮膚科長達一年多的時間，其間只能到私家醫院及中醫求診，並使用私家醫生提供藥膏及洗頭水，她亦要格外注意天氣變化，並小心翼翼不讓陽光直射頭部。「香港天氣又熱又濕，唔太舒服，戴住頂帽又焗，要搵頂比較透氣嘅帽。如果 一焗，頭皮又會痕。」陳小姐的病況令她剪頭髮時飽受歧視。「佢哋一望到就唔想剪。我都明，但我都好尷尬，唔剪又會好熱」。

陳小姐頭皮患處其後惡化至流血水及化濃，一度要到急症室求醫，至去年10月成功會見衞生署皮膚科醫生。然而即使她每四個月覆診一次，醫生每次都只會「望幾眼」，面診時間不會多於4分鐘，持續開同一隻類固醇藥膏及洗頭水，僅穩定病情不至惡化。

陳小姐稱曾不滿醫生的面診態度太敷衍，曾提出要求更換醫生，惟獲護士一口拒絕。「成日都開同一款藥畀我，我好奇怪點解唔斷尾，其實可唔可以做好啲呢？」現時，陳小姐亦因銀屑病引起共病，有三高問題，久而久之令她出現抑鬱。

香港銀屑病友會主席黎慶坤建議政府能仿效其他地方實行標準化醫療護理及降低患者使用生物製劑的門檻。（曾鳳婷攝）

香港銀屑病友會主席黎慶坤建議政府實行標準化醫療護理，如借鏡內地的銀屑病規範化診療中心、德國的荷爾斯泰因大學醫學中心及新加坡的國家皮膚中心，設立專為銀屑病人而設的整合治療，定期為患者進行不同方面的評估，穩定他們的病況。

生物製劑被指是對銀屑病患者的治療效果最好。然而，患者若想使用卻存在多種限制。（資料圖片）

生物製劑治療法申請門檻過高

黎慶坤又稱香港對於銀屑病患轉介使用生物製劑的門檻過高，然而這個方法對患者的效果最好。若患者透過公立醫院使用生物製劑需有兩個規限，一為病情要達到中至嚴重（即身上有約十個手掌大小的疹塊）；二為要在現存三種的口服藥物中，已曾使用其中兩種達最高劑量、有副作用或無效，若符合兩者其中一個條件，衞生署皮膚科便可轉介醫管局，使用生物製劑治療，藥費平均為每月至少7000元；若要跳過有關步驟，患者只能到私家醫院專科求診，生物製劑治療藥費升至每月8000至1萬元不等，令許多患者未能負擔，現時全港只有56名患者使用生物製劑。他希望政府能把門檻降低及提供相應資助，讓更多患者重回正常生活。

銀屑病是一種非傳染皮膚病，整個機體炎症細胞因子不平衡所導致的全身免疫系統失調疾病。患者的皮膚會出現鮮紅或深紅色的疹塊、痕癢、蓋有多層銀白或灰褐色的鱗屑。銀屑病主要病發部分為頭皮、耳外殼、手肘、手指關節外側、背部及膝部。銀屑病多為對稱性出現，即是一邊手有銀屑病，另一邊手亦會有，驟眼看來皮紋粗糙及呈現乾燥狀，故被稱為「牛皮癬」。長期使用外用藥物可能帶來皮膚增厚、指甲變異、皮屑脫落等問題。