九龍城導賞團｜石屋家園、侯皇廟曾片場林立　寨城公園榕樹有段故

隨着屯馬線通車，九龍城區變得更加熱鬧，然而，這裏還有很多舊日的光影碎片未被發掘。「以前片場會打畀（茶餐廳）老闆娘，話要幾多個臨記，幾多個客就會起身開工。」《旺角卡門》張學友出場那幕就是在此取景，走到洞天冰室的舊址，電影文化研究者曾肇弘如此說道。九龍城這個舊區，除了有泰國菜館、舊機場，鮮為人知的是它曾經也是片場集中地，孕育了不少香港電影。這天在他帶領下，一班電影愛好者在獅子山下一同遊走，尋找已褪色的片場足跡。



由電影文化中心主辦的「九龍城光影拼圖」導賞團，過程中會向參加者介紹電影和社區的關係，藉以推廣電影及本地文化。導賞團從昔日有「老虎岩」之稱的樂富出發。帶團的曾肇弘說，現時「老虎岩」三字在區內剩下的痕跡不多，只有變電站仍沿用此名。而放眼望去都是住宅樓宇，已看不出現址為公園、昔日的巴士總站旁，原來曾經有一所「金國戲院」在此營業。

山寨式片場如雨後春筍

走至石屋家園、侯皇廟一帶，曾肇弘提到，早年這裏不多人住，在戰前時期已陸續有片場出現。「唔係以為片場就一定好大型，早期製作比較簡單，呢度啲片場都係山寨式，細規模，好似貨倉咁。」雖然位處「木屋區」，當時集中在此處的片場數目很多，一類只作出租予電影公司，另一類會自行開戲兼作出租，較為著名的長城片場、世光片場、友僑片場，均曾開設於此。至於鄰近九龍寨城公園的賈炳達道公園，前身原來也是片場。曾肇弘指，這裏昔日是由電影人鄺贊開設的國家片場，而公園中央的大榕樹，據了解是於1930年代、有職員在郊遊過後播種栽種至今。

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華南電影工作者聯合會活躍至今

導賞團來到九龍城鬧市，除了片場，還有不少與電影相關的地方。其中包括在獅子石道的華南電影工作者聯合會。曾肇弘表示，聯會是香港首個電影專業人員團體，因當年有電影工作者認為行內待遇不足而組成，最初只是在鄰近的太子酒店「book間房」，其後會所落戶在南角道，到約1966年搬到獅子石道，「𠵱家好少人會用『華南』呢個字，要講都叫大灣區啦！」曾笑說，該會至今仍然活躍，舉辦聯誼活動之餘也有製作國慶酒會影片。他又指，當年在會址樓下有「七記時裝」，「啲明星就係喺度買時裝，係未有uniqlo呢啲舖頭前嘅『時裝衣櫃』！」

除了以上地點，導賞團還會到真善美邨、土瓜灣等位置，講述由戰前到60年代的電影歷史。他們希望能透過這些民間自發的紀錄及導賞，用不同的方法紀錄香港。



活動詳情：https://hkfcc.org/time-travel-in-kowloon-city-film-and-cultural-guided-tour-round-3/