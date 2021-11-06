宏昌工廈擬建公屋休憩設施只供住戶使用　被批公屋「私樓化」

《2019 年施政報告》中提到研究重建房委會轄下的四幢工廈以興建公屋，其中房委會早前進行研究，認為長沙灣宏昌工廈技術上可作公營房屋發展。近日擬議重建長沙灣宏昌工廈作公營房屋的發展計劃曝光，最新文件顯示，計劃興建的兩座住宅大樓預計提供約1200個單位，人口約3240人。

新建公屋設有綠化休憩設施、兒童遊樂場但只供住戶使用，有網民狠批本港破天荒「公屋私樓化」；公屋聯會則對有關做法感到「莫名其妙」。



宏昌工廠大廈擬建公屋提供1200個單位 容納人口3,240人

宏昌工廠大廈位於荔枝角道和丹荔街，鄰近港鐵長沙灣站，根據區議會文件，擬議重建的地盤面積約0.8公頃。該地盤現時為「休憩用地」地帶，在完成改劃作「住宅」用途後，房委會計畫用作公營房屋發展，當中會興建高度不高於主水平基準以上152米的兩座住宅大樓，單位數目約1,200個，可容納3,240人。預計於2023年展開、於2030年落成。

項目初步擬提供包括長者日間護理中心、兒童之家、短期食物援助服務隊、弱智人士輔助宿舍、自閉症人士支援中心分處等的福利設施。而康樂設施方面則會參照《香港規劃標準與準則》，局方亦在3樓平台撥出用地，提供綠化休憩空間和兒童遊樂場等設施，但只供住戶使用，不過會額外提供一個「公共休憩區」讓公眾使用。

新公屋藍圖曝光後，外界對部分休憩設施只供住戶使用的做法有不同解讀，有網民認為有效防止「拐子佬」、癮君子進場吸毒等問題，又指出秀茂坪邨秀潤樓、連翠邨連翠樓、樂富邨宏達樓、昔日的美東邨美東樓等都採用了平台不讓街外人進入的設計；但也有人批評連休憩空間都要規管不准外人進入，如同「公屋豪宅化」。

在康樂設施方面會參照《香港規劃標準與準則》，提供綠化休憩設施、兒童遊樂場等，供住戶使用，另外亦會提供一個「公共休憩區」，供公眾使用。（區議會文件截圖）

公屋聯會：只供住戶使用做法莫明奇妙

公屋聯會主席文裕明表示，除了私人屋苑，他多年來只在少部分居屋見過有此做法，公共屋邨的籃球場、魚池等一向都可予公眾使用，屋邨範圍亦容許市民通過，對於宏昌工廈新公屋計劃中有關休憩用地只供住戶使用的說法感到莫名其妙。文裕明指，政府的主觀願望是想將場地留給居民，但執行上十分困難，除非「圍牆落閘」，否則難以識別使用者是否住戶，「啲人嚟到探人，帶小朋友落去又畀唔畀玩？唔通要住客出示租約、拎住張租約周圍走咩？」他認為，現階段難以評估是否「私樓化」，但指出如多些休憩用地予市民共享會是好事。