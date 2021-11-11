長者日公共服務提供不同優惠　調查揭長者最希望App改善四項設計

每年11月第三個星期日為「長者日」，今年「長者日」定於11月21日，當日各大公共交通營運機構、不同景點及政府部門，將會提供優惠給長者及他們的同行人士，鼓勵長者與社區聯繫，並推動關懷長者。香港社會服務聯會今日（11日）舉行「長者日2021」啟動禮，邀請政府資訊科技總監辦公室副政府資訊科技總監黃志光擔任主禮嘉賓，各會員機構長者服務單位的人員及長者，亦透過線上形式參與啟動禮。



香港社會服務聯會今日（11日）舉行「長者日2021」啟動禮，邀請政府資訊科技總監辦公室副政府資訊科技總監黃志光擔任主禮嘉賓。（社聯提供圖片）

社聯於今年8月16日至9月30日期間，透過長者中心以問卷形式訪問1,295位60歲以上的長者，了解他們使用手機流動應用程式狀況，在「長者日2021」啟動禮上，社聯發表調查結果。結果顯示，長者每日最常用的三項流動應用程式分別為即時通訊（33.5%）、社交媒體（19.6%）及相片（15.1%），反映他們已建立使用流動應用程式的習慣，藉此建立社交關係。

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社聯：期望各界引入數碼元素時能聆聽長者需要

然而，普遍受訪長者認為，在流動應用程式設計方面有待改善，包括建議程式增設變更字體大小的選項（38.9%）、錄音/聲音轉換文字功能（25.6%）、版面設定可選擇一般版或簡化版（20.3%）及提供常見使用問題及解決建議（19.0%）。此外，受訪長者亦期望流動應用程式可透過驗證碼登入帳戶而非規定以電郵登記、嚴防詐騙內容、可兼容更多系統版本等。在發佈會上，更有長者現身說法，分享在學校使用手機應用程式的困難，以及熟習後為生活帶來的方便。

「長者日」公共交通優惠



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社聯業務總監賴君豪表示，政府正致力推動香港成為智慧城市，疫情加速社會把科技應用到日常生活中，長者亦努力學習數碼科技，希望跟上時代步伐。他期望社會各界在產品、服務上引入更多數碼元素時，在設計硬件、程式或流程上，都能聆聽長者的需要，提供貼身的設計及足夠的支援，讓長者同樣享受科技帶來的便利，改善生活質素。賴君豪又指，在人口高齡化下，期望數碼共融措施更能協助長者達致居家安老，與社會同步發展。

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