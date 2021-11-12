浪貓遭車輛輾過　鐵騎士危站高速公路揮手示意慢車　結局有洋葱

人性展現動人一幕。一輛私家車昨晚途經太和路期間，意外輾過一隻快速穿過馬路的浪貓，被後方電單車騎士察覺，女騎士主動停車站在高速公路上，揮手截住後方車輛，以免浪貓再遭車輪蹂躪，其後私家車司機折返現場報警，並召來義工提出願意為浪貓善終，有關注團體稱自本月7日起實施司機撞到貓狗必須停車的新交通規例以來，昨晚(11日)首度有司機主動投案，其餘收到的個案，司機早已不知所終，期望新例能加強阻嚇力。



女鐵騎士主動停車協助浪貓

現場為大埔太和路往粉嶺方向，根據網上車cam所見，昨晚(11日)8時許有車輛沿上址前行，直至駛至近般若精舍對開，司機便發現前方車輛突告慢駛，未幾便發現一隻貓隻躺在馬路上後腳不斷顫抖，但已無法站起身，身旁則有一名戴着頭盔的女騎士站在路肩位置，不斷向後方車輛揮手，示意勿再輾壓該隻花貓，影片未幾便結束。

上載影片的網民交代事情始末，站在馬路上揮手慢車的女騎士並非涉事司機，而是她駕駛期間發現前方私家車輾過該隻花貓，於是立即停車提示後方車輛，涉事司機稍後亦返回現場及報警，並召來關注動物團體「浪浪送行者」，經義工檢查後證實已經傷重死亡後，表明願意負擔相關善終費用，事後亦留言自責稱：「感覺有車到嘢，喺前面停低車返轉頭，貓貓已經唔郁了，對唔住貓貓。」

參與善終的「浪浪送行者」亦有交待事發經過。(fb浪浪送行者圖片)

關注組織：救得一隻就一隻

浪浪送行者義工阿峰表示，昨晚8時許收到求助個案，立即派人到場，經驗查發現該貓隻屬雄性白咖啡色花貓，證實已當場死亡，於是收走再進行簡單清潔，再委托善終動物公司為牠進行最後一程。

自2021年道路交通（修訂）條例》本月7日起生效，訂明如有車輛發生意外撞倒馬路上的動物，包括貓狗，該車輛司機必須停車及在24小時內報警，否則處以25,000元罰款及監禁6個月。然而阿峰稱周日至今，昨晚才首度有司機主動投案，例如今早亦收到粉嶺一宗唐狗被車輛撞碎下顎的事件，他到場後發現狗隻仍有氣息，立即轉介毛孩守護者救援，最終仍然傷重不治，司機早已不見蹤影。

他指以往接手的個案中，逾七成撞倒貓狗事件均在晩上8時至清晨6時的時段內發生，明白貓隻等動物有趨光性，晚上會主動奔向車輛的車頭燈前，但強調「車到貓一定感覺到」，即使害怕停車後發現被撞動物有物主或遭受重創，需負擔高昂的賠償或醫療費用，呼籲司機可主動聯給他們，「即使係你撞到佢，怕要畀錢善後，若然貓狗仲有氣息，我哋會轉介救助動物組織，即使已經往生，我哋會負責埋善終服務費用。」冀司機發生意外後即時報警，「救得一隻就一隻。」