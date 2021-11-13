Foodpanda送遞員今明發動六區罷工　公司曾發公告安撫員工不果

本港外賣平台Foodpanda引發勞資糾紛。有送遞員指公司今年起不斷更改制度及多次下調每張訂單的最低送餐費，最低一張單價由以往平均35至45元降至最低25元，加上派送系統混亂，出現步兵跨區派送或為已倒閉餐廳派「鬼單」等情況，今明兩日發起六區工業行動，車手及步兵集體上線休息不接單，迫使公司與員工建設性對話，Foodpanda昨傍晚曾發公告呼籲員工透過程式表達意見，並承諾不會秋後算帳，惟未能平息員工怒火。



六區罷工上線不接單

今次響應工業行動的Foodpanda送遞員，據知合共有200至300人，主要分佈於九龍灣、九龍城、青衣、觀塘、荃灣、尖沙咀六區，參與員工包括徒步送餐的步兵及俗稱騎兵的電單車手及單車手，今明兩日行動包括癱瘓Pandamart門巿及送餐系統，集體上線但點上休息不接單，令大量送遞單無法成功派出，以求公司作出具體承諾與回應。

據了解，Foodpanda較早前已知悉員工發起工業行動，昨傍晚六時透過系統發出公告，聲稱留到員工討論公司營運措施及決定，重申鼓勵員工透過rider app提出意見，公司收集一定數量的討論議題後，會安排一星期一次的討論會，合共解決問題，以及在適合對話的環境下，討論最受關注及切身性議題，並保證有關討論過後不會受到任何懲罰，促請員工作出明智決定。然而有關公告發出後，員工對公司沒有實質承諾感到怒，決定今日兩日如常發起工業行動。

飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興表示，Foodpanda送遞員的不滿早已積累已久，其中該公司今年起便逐步調低每張訂單最低送餐費，步兵由平均每單35元下降至現時25元，車手則由每單45元下調至35元，減幅高達10元，只有人手吃緊的部分地區的繁忙時段單價才會額外增加至每單60元，但其餘大部分時間均處於下限單價；公司亦一度將接單率與單價掛勾，若員工無法達到85%接單率，每張訂單最低送餐費會統一降至20至30元，令員工薪酬大減，至九月後才取消有關做法。

系統混亂 為已倒閉餐廳派「鬼單」 迫步兵跨區送餐

而爆發工業行動的導火綫，主要是公司九月後聲稱員工可自由接單，不再計算接單率的同時，突然新設「被停工」制度，若員工連續不接三至四張送遞單，帳戶會被強制停止上線十至十五分鐘，甚至有送遞員在毫無預警的情況，突然被告知暫停上線五至七日，經上總部查詢後，才告知連續有客戶投訴外賣餐被倒瀉，便有機會被停工，即使有客人故意取消訂單呃餐，公司亦置若罔聞，成為本港三大外賣平台deliveroo、Uber Eats及Foodpanda之中唯一設有強制停工制的公司。

有參與罷工的foodpanda單車外賣員RS表示，公司派單系統近月變得極甚混亂，甚至出現「亂點鴛鴦」的情況，例如她駐紮在觀塘接單，系統竟然要她駕駛單車跨區到秀茂坪目的地送餐，「要我用單車上長命斜去兩公里外送餐」；她又試過因系統因未有更新餐廳名單，顧客錯誤在網上點選一間已倒閉餐廳的「鬼單」，系統再派她到餐廳取外賣，她到場後才發現原址已變成另一間餐廳，根本無法完成送餐任務，事後要她主動通知顧客，由顧客自行與客服交涉取消訂單，其間她白白耗費大半小時未能上線工作，變相扣減工作時間。她與同事曾就系統錯亂問題向客服反映，結果只會獲得「好遣撼未能為你解決問題」、「顧客等待中，請盡快送遞外賣至顧客手上」等罐頭食品式回應，迫使她聯同其他同事發起工業行動，要求公司正視問題。

Foodpanda：重視員工提出意見

foodpanda香港發言人回應一直視送遞團隊為重要的營運夥伴，十分重視他們提出的寶貴意見，公司留意到近日有關部分送遞員對於服務費調整的查詢，因應不同因素，例如訂單距離、送遞員的接單率、所在地區及時段等。發言人稱根據市場對送遞服務的供求調整訂單服務費，屬業界亦是foodpanda的慣常做法。公司一直亦有按照營運需要，發放「繁忙時段服務費」，以此鼓勵送遞員積極接單及回應對送遞服務的需求。

此外，公司亦持續完善整個送遞工作流程：提升效率、推出新送遞員獎勵、貼士功能，致力為送遞員爭取更高收益。

發言人強調送遞員一直是foodpanda的重要夥伴，公司會繼續與送遞團隊保持緊密聯繫，作出合適安排並提供更佳送遞體驗。