非牟利組織青衣辦出行體驗日　望打造單車友善社區

香港現時每日有超過九成的出行人次使用公共交通，但單車出行也是方便、健康的選擇。非牟利組織「創建香港」今日（13日）舉行「青衣出行 Commute in TY」社區單車日，為參加者在專業指導下提供公園和公路的單車體驗，⽬的是在⻘⾐島推廣單⾞作為⽇常出行⼯具的社區研究。希望集合大家的經驗、意見、想像等，共同將青衣打造成一個單車友善的社區。



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社區單車日獲區議會資助合辦

「青衣出行 Commute in TY」是由葵青區議會撥款、「創建香港」與葵青區議會社區營造小組合辦的社區活動，一連兩日（11月13至14日）在青衣東北公園和長發社區中心，設有不同的單車體驗、工作坊和意見收集站，希望透過活動讓參加者了解在區內使用單車出行的便利程度和相關的單車禮儀、建立正確的道路安全意識，並收集居民對發展成為一個單車友善社區的願景，資料將會整合成報告供葵青區議會作參考。

項目主任黃允祈指，雖然現時青衣區內只有公園設有兩段單車徑，但「就算冇規劃，單車本身已經喺個社區入面。」（呂諾君攝）

製作地圖 比較目的地與公共交通站距離

項目主任黃允祈指，雖然現時青衣區內只有公園設有兩段單車徑，但平日有很多市民以單車代步再接駁其他交通工具，「去買餸、去釣魚或者去船廠區返工都會踩，就算冇規劃，單車本身已經喺個社區入面。」他指青衣有些地點與港鐵站和巴士總站有距離，今次活動亦製作了一個地圖，列出不同地點的距離，讓參加者經過單車徑體驗後，將兩者的「距離感」作對比。

「平時行或者搭車，未必知道原來有啲地方踩單車距離好近，未必感受到咁方便。」黃又指，希望大家一起發掘單車在康樂用途以外、作為通勤的交通模式的可能性，「韓國、日本嘅車站旁邊會有好多共享單車畀市民接駁，青衣會唔會有可能做到？」