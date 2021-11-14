Foodpanda罷工｜多區pandamart超巿受影響關門　送遞貨物堆積如山

Foodpanda送遞員不滿公司不滿削減送餐服務費及強制禁上線停工等問題，昨日（13日）起宣布發起罷工，行動至今日（14日）持續，現場所見多間pandamart超巿今日關閘未有營業，有車手直指行動已對Foodpanda構成直接影響，要求資方返回談判桌上對話。



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Foodpanda員工自發舉行的工業行動由昨日下午5時開始，參與送遞員主要來自香港及南亞籍的步兵，單車手及電單車手，他們不滿Foodpanda今年起急削每張單的送餐服務費，平均減幅達10元以上。罷工車手稱行動主要目的為癱瘓各區pandamart門巿，做法包括上線休息不接單。

據了解，工業行動開始影響各區24小時pandamart超巿運作，根據車手提供的圖片顯示，其中紅磡pandamart門巿昨晚多張送遞單受到延誤，貨物在地上堆積如山，無人接走。

原本周日如常營業的pandamart超巿，昨晚10時起陸續關閉，App內今早顯示為休息狀態，其後連pandamart選項亦告突然消失。有罷工車手稱多間分店如筲箕灣、西營盤、深水埗、新蒲崗、北角、九龍灣、觀塘、中環分店均關上大閘沒有營業，員工代表鄭先生稱今日會有車手先後到北角及九龍灣pandamart外聚集，聲援工業行動，明言若資方繼續拒絕雙方面與面會話，周一不排除有升級行動。