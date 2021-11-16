疫下基層幼兒常吃快餐罐頭食物、運動量下降　增患心血冠疾病風險

0-6歲為幼兒成長發展的關鍵時期 。有調查顯示，基層家庭的幼兒的健康狀況未如理想，疫情下各方面的情況變得更差。不少基層幼兒在健康上均有不同隱憂，當中包括體重、口腔及眼晴等問題都值得關注。有醫生認為及早提供適切的支援為尤其重要，例如協助增加家長健康教育，讓幼兒從小建立更健康的生活習慣。



有調查顯示，基層家庭的幼兒的健康狀況未如理想，疫情下各方面的情況變得更差。（曾鳳婷攝）

「賽馬會童亮計劃」基層幼兒健康調查報告由香港賽馬會慈善信託基金與香港大學、香港小童群益會及香港基督教服務處於2018年至2021年間進行。透過計劃接觸到天水圍及深水埗的32間參加計劃的先導學校，除向約1,600位3至6歲的基層幼兒及家庭提供全面支援外，亦對受惠幼兒進行一系列健康調查及評估。當中發現他們在營養、睡眠時間、運動量、體重、口腔及眼睛上皆出現不同程度的影響。

七成半受訪基層幼兒每天鹽份攝取過多

調查結果顯示，近九成基層幼兒每天的奶類製品或替代品攝取量不足；七成半基層幼兒的每天鹽份攝取量過多；近六成每天的鈣質攝取量在足。長期的飲食不均及營養攝取失衡下會容易引致肥胖及增加患上多種疾病的風險。

「賽馬會童亮計劃」總監暨香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強解釋，基層家庭大多對幼兒營養認識不多，在疫情下，更因減少出外或受經濟情況限制下，常以快餐或罐頭食品為主食，新鮮食材則相對欠奉。（曾鳳婷攝）

「賽馬會童亮計劃」總監暨香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強解釋，基層家庭大多對幼兒營養認識不多，在疫情下，更因減少出外或受經濟情況限制下，常以快餐或罐頭食品為主食，新鮮食材則相對欠奉。

逾八成受訪幼兒睡眠時間少於10至13小時

此外，疫情亦對幼兒的睡眠時間及運動量造成影響。他解釋，以往幼兒能在出外或在學校活動，但疫情下，他們只能留在空間有限的家居中，運動量大幅下降。調查揭示，幼兒每天平均進行少於20分鐘的中高強度的體能運動，未有達到世衞標準的60分鐘。超過八成的幼兒在平日及周末的睡眠時間皆少於建議睡眠時間的10至13小時。葉柏強指，這不僅對兒童的腦部發展構成影響，運動不足更會引致日後患上冠心病和血壓高等嚴重的疾病風險高出一般的3倍。

調查亦指出基層幼兒的口腔情況需要多加關注。過半幼兒被評估後發現有至少1顆蛀牙，同時家長誤以為乳齒不重要，惟口腔清潔不佳會使細菌殘留，影響健康。而疫下幼兒接觸電子產品的機會大增，近四成接受調查的基層幼兒需要接受進一步的眼科檢查。

柯太表示，在接觸計劃前一直未有發現日常的煮食原來對幼兒不太健康。（曾鳳婷攝）

參與「賽馬會童亮計劃」調查報告計劃的柯太育有二名子女，分別是6歲的大女及4歲的次子。柯太表示，在接觸計劃前一直未有發現日常的煮食原來對幼兒不太健康，「我以為好健康，少肉多菜，又有湯，但原來我炒菜落咗啲罐頭鯪魚，其實係唔健康」。在計劃教育下，現時柯太能自行為子女制定健康餐單，孩子的健康亦得以改善。

香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校蘇媛媛則指出，不少家長如調查所示忽視清潔乳齒的重要性，更曾試過有幼兒在計劃檢查後，發現有十多隻蛀牙。（曾鳳婷攝）

香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校蘇媛媛則指出，不少家長如調查所示忽視清潔乳齒的重要性，更曾試過有幼兒在計劃檢查後，發現有十多隻蛀牙。因此，她認為有教導正確刷牙知識予家長的必要性。疫下復課後，她亦察覺到大多幼兒也略為肥胖，所以學校會在上課天花上50分鐘作活動，如定點及伸展運動，助幼兒保持健康。

有調查顯示，基層家庭的幼兒的健康狀況未如理想，疫情下各方面的情況變得更差。（曾鳳婷攝）

葉柏強認為，疫情下對幼兒有不少影響，當中基層幼兒的影響更大。他形容調查結果並不理想，更是比起疫前嚴重惡化。疫情下幼兒的社交能力及學習能力十分重要，更是發展黃金期。他表示，若能及早發現及給予適切的支援，相信幼兒的健康問題均可獲改善。