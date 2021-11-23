機構公布職場傷健共融指數　企業平均分僅達合格水平

根據統計處2013年資料，香港約有58萬名殘疾人士，其中介乎15至59歲，適宜就業年齡階段的人士逾15萬人。慈善機構CareER推出全港首個企業傷健共融指數「CareER傷健共融指數（CareER DII）」，20間橫跨不同行業的企業參與其中，量度結果得出，企業整體平均分數達及格水平，8個範疇中，企業在「工作調適」部分獲得最高分，平均評分達七成，即能夠提供清晰的指引，讓員工按需要申請靈活工作，例如提供彈性上班時間及工作地點，容許員工按需要請假。但企業在供應鏈及採購策略方面未能達及格水平，例如在向供應商提出僱員多元化準則，列出優先考慮僱用傷殘人士的供應商，優先與有相同共融理念的企業合作，沒有採取更主動的推動方式。



有慈善機構今日（23日）公布企業傷健共融指數。（CareER提供圖片）

CareER是全港首個專為高學歷殘疾人士、有特殊教育需要的學生及畢業生提供就業配對服務的慈善機構，致力推動本地企業建立職場傷健共融文化。今年CareER獲太古基金「信望未來」贊助，策略合作夥伴香港交易所慈善基金、知識合作夥伴德勤中國及平等機會委員會的支持，推出全港首個企業傷健共融指數「CareER傷健共融指數（CareER DII）」，邀請不同企業多個部門參與，幫助參加的企業以量化評估找出可改善空間，方便日後推行可持續發展的傷健共融政策。研究更讓社會各界人士在12月3日「國際復康日」到來之際，關注推動一個更開放、共融、無障礙工作環境的重要性。

CareER參考全球多國所研究的工具及指數，並結合自身跟各行業僱主與殘疾會員交流的經驗，發展出符合本地情況的傷健共融指數框架。CareER DII量度企業在8個範疇內的策略與措施，分別是組織政策與架構、公民及社區參與、產品與服務、供應鏈及採購策略、招聘、員工參與及留任、工作調適及資訊無障礙與環境通達性。

有慈善機構公布職場傷健共融指數，本港企業平均分僅達合格水平。（資料圖片）

結果顯示，企業整體平均分數達及格水平。在8個範疇中，企業在工作調適部分獲得最高分，平均評分達七成，即能夠提供清晰的指引，讓員工按需要申請靈活工作，例如提供彈性上班時間及工作地點，容許員工按需要請假。其次是招聘方面，企業平均評分有64%，企業願意在招聘過程中一視同仁，例如在招聘廣告中列出平等機會聲明、採取平等的招聘程序及面試時公平對待傷殘人士等。

供應鏈及採購策略評分僅26分

是次評核亦發現，企業在供應鏈及採購策略方面未能達及格水平，平均評分僅26%。主要原因是企業普遍以為向供應商提供平等機會政策或供應商守則已經足夠，因此沒有採取更加主動的推動方式，例如向供應商提出僱員多元化準則，列出優先考慮僱用傷殘人士的供應商，並優先與有相同共融理念的企業合作。

CareER聯合創辦人及行政總裁崔宇恒表示，CareER傷健共融指數是一套客觀的量度系統，幫助企業持續審視自己的傷健共融策略及情況，期望企業不再停留於單一慈善項目或是單向的企業社會責任，而是着眼於企業可持續性、人才發展、風險管理、接觸多元顧客、吸納多元投資者等商業策略考慮，「企業傷健共融需要公司上上下下參與，亦關係到各部門及同事。我們希望有更多公司能夠透過CareER傷健共融指數推動企業建立更具策略性的傷健共融政策及行動」。香港太古集團有限公司集團多元共融總監黃嘉盈表示，明白共融互助的工作環境不僅令員工受惠，亦會對業務及其所在社區和整體社會帶來裨益。

平機會主席朱敏健表示，平機會憑着多年來執行《殘疾歧視條例》和培訓僱主的經驗，參與制定「傷健共融指數」中的各項指標，「看到各界企業均對是次計劃反應熱烈，實在令人鼓舞。我深信『指數』日後定必得到更多僱主支持，且有助不同機構採取具體措施，在職場推動傷健共融，以及定期評估進展」。