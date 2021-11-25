離婚後幼女情緒受困拔光眉毛　父定期探視關係轉好：嗌返我做爸爸

縱使大多數父母明白離異對孩子帶來深遠的影響，但對離異後仍要合作做父母，共享親職感到壓力。有離婚媽媽及爸爸表示，曾因為與其前配偶關係緊張，致小孩亦能感受壓力，做出傷害自己的行為，尋求第三方協助後雙方變得理性，視對方為協商夥伴，將焦點放回照顧孩子身上。亦有在離異家庭長大的青年表示，父母離婚時因沒有向其解釋原因，一度令他情緒受困，「突然間屋企就冇咗個人，對我打擊好大」，他的性格亦因此變得孤僻，難以向別人打開心窗，建議離異父母應向子女解釋分開的決定，亦要向他們提供情緒支援。



香港公教婚姻輔導會親和坊早前進行「離異父母共享親職五大壓力」調查，發現逾半受訪離異父母在親職合作方面感到很大壓力。（呂凝敏攝）

香港公教婚姻輔導會親和坊早前進行「離異父母共享親職五大壓力」調查，發現逾半受訪離異父母在親職合作方面感到很大壓力。育有3歲兒子的Vicky與丈夫離婚後，關係一度鬧得非常緊張，「最大壓力係分居至離婚嘅時候，搞緊訴訟案，中間靠律師用email嚟溝通，我哋由結婚到分開，再因為要照顧個仔而拉返埋我哋，係好難嘅事」。她形容兒子起初無法理解為何爸爸由家人變成仇人，雙方父母亦認為離婚一事令家族蒙上污點，令她壓力甚大。

過來人籲不要剝奪孩子被愛權利

「個仔慢慢發現點解會唔見咗爸爸？由以前一齊食飯，到依家只會喺親和坊見面，後來佢意識到，父母唔能夠喺同一空間好好相處」。Vicky形容孩子情緒很敏感，兒子亦因感受到父母的壓力，而抓傷自己皮膚，「鼻同手腳都成日𢱑損，原來呢啲都係佢身體發出嘅壓力訊號」。Vicky後來向親和坊求助，希望自己能成為主動放下仇恨的一方，經歷約一年的輔導後，現時與前夫的關係已緩和，「有時會一齊出席啲活動，影吓合照，令個仔覺得頭家冇散到」。

Vicky曾千方百計阻止前夫與兒子見面，後來終為兒子福祉着想，主動尋求協助，放下仇恨，能與前夫心平氣和討論照顧孩子的事。（呂凝敏攝）

Vicky提醒其他離異父母，因父母的仇恨情緒會影響孩子成長，呼籲不要因為離婚而剝奪孩子被愛的權利，「我曾經好憎對方，諗好多方法令佢見唔到個仔，但我無權剝奪爸爸愛佢嘅權利」。她亦鼓勵離異父母毋須活在陰影中，「離婚唔係羞辱嘅事，只係誠實面對自己嘅感覺」，認為只要視前配偶為一個協商夥伴，在共享親職上會更輕鬆，「作為合作夥伴，就係想雙贏，大家其實都係為個仔好」。

曾七個月無法見子女 主動探訪卻遭前妻報警

同住與非同住父母面對的共享親職壓力，其實不相伯仲。方先生與結婚十年的前妻分開後，由前妻撫養一對子女，「開頭以為分開都可以見到小朋友，但原來雙方好多心結，對方會千方百計令我見唔到小朋友。最初試過自己協調，但好難，最長試過有七個月見唔到對仔女」。

方先生曾因思念一對子女，在未有通知對方的情況下，到對方的住所探望子女。（呂凝敏攝）

方先生曾因思念一對子女，在未有通知對方的情況下，到對方的住所探望子女，「對方屋企人喺度，其實對仔女見到我係開心，但過咗兩星期，我就收到律師信」，原來事後前妻到警署報案，指方先生是暴力父親，事件對他及一對子女均有影響。一對子女亦感受到父母的負面情緒，方先生形容，8歲女兒會將自己的眉毛全部拔掉，亦會「瀨尿」，兒子亦會不斷在牆上鑿洞，至於方先生因無法與子女相見，經常夢見他們。

經親和坊輔導及調解後，方先生與前妻均明白到，最終也是希望以小朋友幸福為依歸。現時方先生可定期探望一對子女，與他們關係亦變得更健康，「最初同佢哋握手擁抱都好唔自然，大概三個月後就好啲，最近個女同我睇戲，都會挨住我」。他坦言非同住父母要正面面對破裂關係並不容易，「前妻有男朋友，小朋友初時見返我，會叫我叔叔，三個月後先識得嗌返我做爸爸」，方先生笑言並不介意，也學懂不會過問對方的生活細節，將焦點放回子女身上。他指夫妻離異對子女影響深遠，呼籲必須認真考慮才作出決定，「離婚嘅成本好大，對家庭嘅創傷好大，父母同小朋友都會覺得好破碎，要用好多時間去修補，但只要有心，就會有成效」。

難忘父母離異卻被蒙在鼓裏：突然間屋企就冇咗個人

現時是大學生的阿佳，父母在他7歲時離異，卻從沒向他解釋原因，「仲要係個社工同我講，話爸爸媽媽要分開一陣，嗰陣我先知佢哋要離婚，突然間屋企就冇咗個人，當時我好迷惘」。阿佳坦言與媽媽感情深厚，她的離開令他頓失依靠，性格亦變得孤僻，「唔會主動同爸爸講自己嘅感受，因為覺得爸爸都唔肯講自己嘅事畀我聽」，在成長路上，他亦習慣築起高牆，封閉自己。

阿佳（左）的父母在他7歲時離異，卻從沒向他解釋原因，令他一直耿耿於懷。旁為香港公教婚姻輔導會親和坊共享親職支援中心（九龍東）共親職社工黃保威。（呂凝敏攝）

父母離異令阿佳性格獨立，「衣食住行都係偏向自己搞掂，讀書揀科都係自己決定，亦知道同哥哥有衝突時，唔會有人幫手」。他亦承認父母離異的經歷，影響他選擇伴侶的方向，「會好注重對方會唔會坦承自己嘅事，因為父母偏向收埋自己，我希望身邊同我有親密關係嘅人，包括朋友及伴侶，都可以對我坦白」。

幸好阿佳兒時曾在社區中心遇上一名社工，帶領一班小孩創作音樂，並鼓勵他將父母離異的感受寫成一首歌，盡訴抑壓已久的心聲。現時阿佳能自由與母親見面，他認為與非同住父母的穩定接觸，對子女來說非常重要，「起碼知道有方法搵到佢，唔係完全消失，個心會舒服啲」。

他呼籲若夫婦必須走到離婚的一步，也要考慮對子女的影響，盡量讓子女有心理準備，「當時我喊咗好耐，因為父母分開對小朋友嘅打擊好大。希望父母唔好將啲嘢收收埋埋，雖然小朋友未必幫到手，但作為子女有權利知道發生緊咩事」。阿佳坦言，如果當初父母能向他坦白，或許會更加體諒他們的苦衷。