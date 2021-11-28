環團聯乘荃灣路德圍食店辦租借餐具　五小時內借出600件

政府早前建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，最快於2025年落實首階段禁售及禁止餐飲業處所提供發泡膠餐具，但有意見認為有關進程過於緩慢。綠色和平近日於荃灣路德圍以一條街作起點，游說了區內約七成食店加入「走塑」，除了歡迎市民自備餐具、提供走塑優惠，昨（27日）更有3間小店參與「重用餐具社區實驗」，使用可重用飲食用餐具予顧客，短短五小時內借出近600件。組織希望透過社區實驗了解消費者參與度、借還率和收集意見，以探討適合香港飲食文化的重用餐具借還模式。



以「唔該借借」為主題 推出餐具借還服務

食店林立的路德圍，在周末期間更加熱鬧。這天綠色和平以「唔該借借」為主題，除了即場提供不需按金的餐具借還服務，也有三間小店包括Lucy’s Cup、龍津美食和以「3蚊一碗」、與鄰舖大打「減價戰」著名的亞玉豆腐花，響應以可重用餐具盛載食物和飲品。現場所見，該三間店有好一部分顧客都有選用可重用的碗、匙羹等，但也有一部分外賣客人要繼續用即棄餐具。

店主：已逐步採用紙飲管、耐用飲品杯

為表支持，Lucy’s Cup昨日為使用可重用杯子的顧客，提供每杯飲品減兩元的優惠。店主CK指，平日經常看見垃圾桶內有大量塑膠棄置，在大自然中亦感受到人類急促發展對環境造成很大破壞，今次參與是希望激發更多想法，看食肆可以如何減少使用塑膠。他指，店舖本來已有提供自備杯優惠，亦有逐步採用紙飲管、耐用飲品杯等；而店鋪沒有採用一般手搖飲品店用塑膠膜封杯的方式，而是使用杯蓋以及經特別設計可重複再用膠杯。CK更指，有客人將飲品杯清洗後重用，更會把照片傳給他。

Macy經常與先生一同參與與環保有關的義工活動。（呂諾君攝）

義工：「裸買」改變消費習慣

綠色和平的長期義工Macy昨日亦有到場幫忙。她指，過往自己常在超市買餸，常要將包裝用的塑膠洗淨回收，由於數量太多，她決定改變生活模式，盡量帶同自己的器皿「祼買」。她希望日常生活中能感染更多人一同響應，讓大家認知塑膠污染的嚴重性。她同時期望走塑成為風氣，店鋪之間有良性競爭，令大家都有動力減少使用即棄塑膠餐具。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，疫情下不少人以衞生為由選用即棄餐具，但其實即棄不等於衞生。（呂諾君攝）

每年有7.3萬噸即棄塑膠餐具棄置堆填區

現時每年有7萬3千噸即棄塑膠餐具被棄置於堆填區。綠色和平項目主任譚穎琳指出，香港的減廢政策一向側重回收，未有重視源頭減廢，「其實一開始唔用，咪唔使做回收。」她表示，疫情下不少人以衞生為由選用即棄餐具，但其實即棄不等於衞生，在製過和運送過程、存放期間也有可能令即棄餐具比可重用餐具骯髒。她又指，今次的社區實驗中小店雖然資源不多，但反應也很積極，「政府同連鎖企業有咁多資源，肯試做都有可能！」

譚批評，政府的「管制即棄膠餐具計劃」要到2025年才實施第一階段，是過於遲緩；而政府推廣可重用餐具，多年來只停留於年宵、美食節等，認為推動可重用餐具勢在必行，而長遠而言可考慮建立一套重用餐具借還系統，讓更多市民在便利、低門檻的情況下多加使用可重用餐具。