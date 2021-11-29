東涌屋邨驚現廢料山　區議員：疑與私人屋苑裝修工程有關

東涌屋邨驚現廢料山。有迎東邨街坊發現，位於停車場旁邊一個垃圾收集站，近月出現大量建築及家居廢料，最誇張時垃圾堆有如一個成人高度，有區議員引述街坊反映有外來車輛故意棄下建築廢料後離開，懷疑涉及私人單位裝修工程，要求房署加派人手監察。房署回應已臨時安排保安全日站崗，一旦發現有人非法傾倒建築廢料，不排除報警處理。



街坊目擊有外來車輛進場傾倒廢料

出現廢料山的迎東邨，共有四座，2018年後落成已陸續入伙，屋苑鄰近居屋裕雅苑、私人屋苑昇薈、東環和映灣園，根據房署資料，屋邨停車場對開就近出入閘口的涉事位置，已被劃為「傢俬廢物收集站」，但並不容許傾倒建築廢料。

離島區議員方龍飛表示，近月持續收到街坊反映，該垃圾收集站經常被人棄置建築廢料，他曾到場視察及拍照，發現垃圾堆內的建築廢料最誇張時高達1.6米，等同一個成人高度，從相片所見包羅萬有，既有疑似拆箱的木條或木卡板、泥頭，亦有已打破的馬桶，甚至連單車亦遭棄置在廢料堆上。他引述街坊稱問題已持續多個月，更曾目擊有外來車輛駛入停車場後，傾倒建築廢料後匆匆離去，顯然有關廢料與邨內無關，懷疑是附近私人屋苑單位被業主買入後重新裝修，舊有裝置悉數棄置，不排除有人貪方便及慳錢，因而傾倒在迎東邨垃圾收集站範圍內。

房署：派保安全日站崗監視

他要求房署加強管理，派人守在垃圾站旁或安裝閉路電視，一旦發現有人傾倒建築廢料在內，應立即交由執法部門作出票控，以收阻嚇之效，相關討論今日（29日）在離島區議會旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會中討論。

房屋署回應指，就有關非法傾倒建築廢料一事，迎東邨辦事處已安排保安員在收集站全日站崗，如發現有人非法傾倒建築廢料，保安員會立即進行驅趕並要求違規人士離開屋邨，若遇有不合作者，辦事處會報警處理。

另外房署現正硏究將位於迎悅樓與迎趣樓之間的上落貨泊位改為臨時傢俬廢物收集站，以取代現時的收集站。待有關的可行性硏究完成後，迎東邨辦事處會聯絡食物環境衞生署進行首階段的運作測試，以便盡快落實有關的方案。

49歲的方龍飛早前宣佈參選港島西，同區對手包括民建聯陳學鋒，以及新民黨主席葉劉淑儀。