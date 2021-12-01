退役運動員進駐將軍澳商場開單車舖 　盼成車友聚腳地

位於將軍澳景林邨的商場完成翻新，以單車為主題的單車駅成一大賣點，商場內更有兩名前單車運動員承租店舖，提供單車教學及維修服務。前港隊主將何兆麟對於有商場以單車為主題感到開心，又指港人曾認為「飛仔先踩單車」，但因近年單車運動員連連於奧運取得佳績，令大眾認同單車是一種運動，他希望運用自身力量協助香港成為一個單車友善的城市。另一名前職業單車運動員陳佑翹則在年輕時到外國受訓，有感香港和外國兩地的單車文化大為不同，他認為香港的單車設施過於分散，希望日後車友能有一個聚腳地。



前港隊主將何兆麟2003年退役後，一直致力推廣單車文化。成立單車學院後，他成為全職教練，培育人才。原來何兆麟決定創立單車學院，與自身經歷有關，他憶述兒時學踩單車時並無教練，能步上港隊之路是一份幸運，「好彩就行到呢條路，啲小朋友唔好彩嘅，就算有心，都做唔到（入港隊）」。因此退役後，何兆麟便積極籌備成立單車學院，他認為香港應該要有屬於自己的單車學院，讓對單車有興趣的小朋友能從學院學得正規比賽技巧，以及知道怎樣才能成為一名單車運動員。

運動員在國際賽屢獲佳績 令大眾改觀

雖然在眾多的學員中，最終能成為單車運動員的人為數不多，但何兆麟認為單車運動能幫助孩子建立自信及目標，面對困難時，都懂得以正面態度應對。何兆麟認為香港市民對單車的印象已有改變，以往時常覺得「飛仔先踩單車，但自從單車運動員連連於奧運取得佳績，這種看法得以扭轉，現在更多的是以一種運動來看待」。

儘管如此，單車在香港的空間仍然不大。根據何兆麟的開班經歷，以往需要在單車館門口集合，但由於館內並沒有地方存放單車，故只能將單車鎖在街上。日曬雨淋下，單車的質素自然受到影響，現時則可改到單車駅存放。何兆麟亦提到，車友鮮有一站式落腳點，如在外想找一個地方休息或吃飯，單車亦是無處安放。他認為有一站式的配套對車友來說甚為吸引，例如現時單車駅內便設有淋浴間、單車儲存櫃、單車維修站及單車停泊處，這些設施均能便利車友。何兆麟希望日後能有更多類似一站式配套出現，協助香港成為一個單車友善城市。

前職業運動員嘆本港外國單車文化大不同

除單車學院外，單車駅內亦有主打提供由入門到競賽級的合適的單車、個人化噴漆服務及單車精工維修服務的亞洲單車，單車舖更由前職業單車運動員陳佑翹主理。陳佑翹在將軍澳長大，兒時曾一度加入何兆麟的車隊及成為港隊一員，2010年獲得機會到法國車隊進行訓練。從外國歸來的陳佑翹有感香港和外國兩地的單車文化大為不同，他指出外國單車人士都互相尊重和忍讓，但在香港單車、人及汽車卻不共融。在外國亦不會出現單車和汽車爭路情況，即使單車使用者在馬路上，汽車亦會禮讓單車。

他續指，在踏單車的空間上，香港的配套明顯不足，單車徑的方便程度更值得令人思考，「香港啲單車徑一截截，對於新手好難」。他形容，若想在本港移動單車亦同樣困難，「外國啲巴士車尾會有放單車嘅位，鐵路都有專放單車嘅車廂」。陳佑翹認為今次有商場以單車作主題，已是行前一大步，希望市民明白單車亦可以是生活的一部分，「嚟到呢度，起碼可以我哋一班人坐下，可以食下嘢，交流下，影下相，有個地方畀人停一停，唞一唞」，他希望單車駅日後能成為車友的聚腳地。