漁光邨重建│房協申請放寬高度限制　提供逾2900單位部分有海景

逾半世紀歷史的香港仔漁光村，預計將於2023年清拆重建。近日城規會收到房協有關放寬建築物高度限制的申請，計劃會重建成五幢分層住宅大廈，提供2,929伙公營房屋單位，包括約870個出租單位和2,059個資助出售房屋單位，預計可容納逾8,000人口，屆時將設有會所，亦有部分單位可遠眺海景。



在60年代落成的漁光村，本來是為了安置欲搬到岸上居住的漁民而興建，邨內五座樓（白沙樓、順風樓、海港樓、靜海樓和海鷗樓）均以海的主題命名。2018年房協推出「暫租住屋」過渡性房屋出租計劃，斥資約2,000萬元將217個空置單位翻新並出租；而早年屋邨共1,144個單位已納入房協的重建計劃，預計於2023年起開始清拆。

根據近日房協向城規會提交的文件，為改善漁光村租戶生活條件及增加公營房屋單位、提供更多社福設施，是次申請擬放寬漁光村的建築物高度限制，建議將地盤西南部分的主水平基準由120米放寬至137.6米及152.5米；東北部分則由140米放寬至168.5米。

漁光邨的建築風格特別，體現出「熱帶現代主義」的設計用心



整個地盤面積涉及約16.35萬平方呎，五幢分層住宅樓高30至38層，可提供的總樓面面積約15.3萬平方米，當中包括住用樓面面積約14.8萬平方米，料可供約8,321人居住。重建項目還將設有食肆及商店等設施，相關非住宅部分提供約53,821平方呎。而豁免計入總樓面面積的社會福利設施，涉及81,237平方呎。另整個項目將提供373個車位。