重現舊香港「尖東睇燈飾」盛況　6個海濱長廊打造聖誕主題區

尖東「睇燈飾」是八、九十年代一家人聖誕期間必做的家庭活動之一，近年受疫情及經濟影響，氣氛不及以往濃厚，發展局和海濱事務委員會宣佈在港島及新界六個海濱長廊亮燈，打造新的聖誕夜景，同時在灣仔舉行「維港聖誕村莊嘉年華」，並捐出部份遊戲代幣、野餐體驗門票及部分免費工作坊體驗，透過社福機構派予基層家庭或弱勢社群，讓他們同樣感受到一個普天同慶的聖誕。



港島及新界六個海濱長廊聖誕主題區各有特色

發展局和海濱事務委員會昨日(3日)於毗鄰灣仔渡輪碼頭的「HarbourChill海濱休閒站」舉行聖誕亮燈儀式，宣布六個不同主題的聖誕海濱長廊正式亮燈，包括炮台山「東岸公園主題區」、灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、金鐘添馬海濱長廊、西環卑路乍灣海濱長廊以及荃灣海濱長廊，為維港打造五光十色的聖誕夜景。今年以「一個聖誕‧一個維港」為主題，結合六個海濱長廊，由炮台山出發至堅尼地城展開維港聖誕匯，同時更於荃灣打造卡通海濱。

六個聖誕海濱長廊各具特色，當中灣仔「HarbourChill海濱休閒站」以三十多棵大小不一的聖誕樹，打造海濱聖誕森林；炮台山「東岸公園主題區」以螺旋形變色聖誕樹呼應場內字雕裝置「VICTORIA HARBOUR」，藝術裝置採用超過四萬個回收膠樽蓋組成，更貫切環保理念；灣仔「水上運動及康樂主題區」則展出與本地插畫家 Chocolate Rain 攜手合作、充滿童真的卡通聖誕樹和一系列場地佈置；荃灣海濱長廊則聯乘本地插畫人物「癲噹」，創作多個立體聖誕打卡裝置，包括聖誕樹、聖誕車、氹氹轉等。

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睇燈飾是港人聖誕文化

海濱事務委員會主席吳永順表示，「睇燈飾」一直是香港人的聖誕文化，相信豐富的海濱聖誕裝飾，必定成為今年的聖誕熱點。委員會今年更特意準備了過千份聖誕禮物送贈社福機構，希望和社會不同社群分享聖誕的喜悅和維港的特色。

另外，發展局和委員會擬夥拍香港社會創投基金，由本月17日至明年1月2日，在場內舉行期間限定「維港聖誕村莊嘉年華」，為市民帶來多達40個市集攤檔，由玩具、家品、服飾、寵物用品至餐飲等。場地也將設有野餐體驗，配以聖誕帳篷打卡點、現場音樂表演，以及各式聖誕主題工作坊及其他攤位遊戲。

發展局和委員會捐出部份「維港聖誕村莊嘉年華」遊戲代幣、野餐體驗門票及部分免費工作坊體驗予有關家庭，達至社區共融，開心過聖誕。