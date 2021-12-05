義勇防衛軍最後通訊兵離世　加拿大總領事館舉行追思陣亡將士儀式

今年是加拿大國殤紀念日100周年，近2000名加拿大軍人二戰期間來港守衛香港力抗日軍，最終死傷枕藉，加拿大駐香港及澳門總領事館今早(5日)舉行加拿大陣亡將士追思儀式，大約百多人出席，當中不少為國際學校師生及家長。另外，當年加入香港義勇防衛軍的加拿大籍通訊兵查理斯，上月底在溫哥華離世，享年99歲，料他是防衛軍通訊隊40人小隊中最後一名在世成員。



悼念儀式於柴灣西灣國殤紀念墳場舉行

今早10時，第七十四屆加拿大陣亡將士追思儀式在柴灣西灣國殤紀念墳場舉行，悼念在二戰期間香港保衛戰中犧牲的加拿大士兵，有約百多人出席，儀式舉行前，全體人默哀2分鐘，加拿大駐港澳總領事白靜芳亦有出席及致辭，她稱今年正值加拿大國殤紀念日100周年，現場見到有很多新生代，包括國際學校的學生、老師及家長到場為英勇犠牲性命的加拿大士兵表達敬意，強調加拿大及香港會銘記他們 。

儀式開始，有學生上場唱加拿大及中國國歌，再由代表逐一手持Poppy花圈到紀念碑上獻花，香港童軍及香港少年領袖團亦有參與悼念儀式，其間一名少年領袖團成員疑在烈日暴曬下抽筋不適，完成儀式後要由其他成員攙扶至帳幕下休息，經治理後未有大大礙。

義勇防衛軍加籍老兵離世 享年99歲

1941年12月，日軍進攻香港。在香港保衛戰中，加拿大派遣近2,000名士兵參與戰事，其中290人陣亡，近500人受傷。除了加籍士兵外，香港義勇防衞軍亦有加拿大人的參與。在上海出世的查理斯( Charles Barry Le Patourel )，年輕時曾在日本神戶就讀加拿大書院，其後來到港於黃埔船塢擔任會計，1941年日軍進攻香港，查理斯隨即加入防衞軍擔任通訊兵，與其他防衛軍同袍並肩在黃泥涌峽戰場上力抗日軍，戰爭中駐守過碉堡，最終被俘虜，一度調往日本因島市戰俘營擔任苦力，直至日軍投降後，他才經乘坐航空母艦前往澳洲悉尼，後來再移居加拿大，一直在當地稅務局工作30年，退休後亦在溫哥華享受天年，至上月22日在加拿大離世，享年 99 歲。其家人在當地時間昨日(4日)舉行追思會，緬懷他在香港保衞戰中的貢獻。

據皇家香港軍團義勇軍協會facebook網頁所述，當年防衛軍通訊隊在1941年開戰前只有40人，相信他是最後一名存活的通訊兵，對其離世表示哀痛。

黃泥涌峽戰役屬香港防衛戰最慘烈一役，面對日軍大殺傷力武器，香港守軍約有450人陣亡，當中香港義勇防衛軍近乎全軍覆沒，只有少數人生還。