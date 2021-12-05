疫下乾眼症患者增加　眼科年會展現新研究提升治療效果

在疫情下，不少人需要留家工作，使用電腦及手機的時間變相大增，眼部容易勞損的。本地眼科醫生及國際研究報告發現，近期患上不同程度乾眼症的人數有增加趨勢，患者會因眼痛而難以專注工作，為促進本地眼科醫生和市民對這類常見眼疾的認識，香港眼科學術論壇年會以「乾眼症和眼表疾病」為主題舉行論壇 ，同時發表有關乾眼症的最新研究。



疫下乾眼症患者趨勢 乾眼隨時致視力受損

最新一份刊登在國際期刊 《The Ocular Surface》的研究報告發現，新冠疫情期間，大部份人的電腦或手機屏幕閱讀時間增加一倍，患乾眼症的病人數目因此相應增加，有見及此，香港眼科醫學院及香港眼科學會於今月4日至5日聯合主辦香港眼科學術論壇年會，以「乾眼症和眼表疾病」為主題。

乾眼症成因十分多樣化，香港眼科醫學院及香港眼科學會提醒市民，病情亦有可能與身體其他狀況有關，例如更年期後荷爾蒙變化、自身免疫系統疾病、甲狀腺疾病、口服藥物的使用等。嚴重的乾眼症若不及時治理，有可能會出現發炎、角膜表面磨損、角膜潰瘍，可致視力受損，市民應盡早尋求專科醫生意見，準確了解真正病因，採取有效的治療方法。

日本學者新研究提升治療乾眼症效果

論壇年會中除了展示嶄新的眼科治療和診斷技術外，日本頂尖學者教授Norihiko Yokoi 發表一項新的醫學研究「淚膜導向乾眼治療」 (Tear Film Oriented Therapy) ，提倡依據淚膜不穩的根源而選取對應的藥水，從而提升治療眼乾症效果，該項研究已被亞洲乾眼學會 (Asia Dry Eye Society) 採納為治療指引。

為進一步了解乾眼症及更為掌握其發病原因，香港大學眼科學系推出本地首個社區性全面乾眼症研究，研究於今年9月展開，目的為要找出乾眼症的新趨勢和社區需求。