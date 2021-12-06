殘酷虐鴿│疫下虐殺情況增至每月至少一單　團體促加強施虐者刑責

大埔富亨邨一連兩日驚現逾30隻鴿屍，另一邊廂在大圍有老翁用硬物掟向鴿群。虐殺野鴿事件頻生，有關注團體表示，大規模虐殺野鴿並非首次發生，而疫下市民更關注病菌傳播問題，虐殺野鴿事件有增加趨勢，由以往半年或幾個月一至兩單，激增至每月至少有一單。團體建議當區應擴展對野鴿使用避孕藥計劃，減少牠們過度繁殖對人們帶來的滋擾，協助人類與動物共存，亦應對動物施虐者加強刑責。



近日大埔鴿屍事件引起社會關注，香港救援鳩鴿及雀鳥創辦人Gian指出，同類事件並非首次發生。據她所知，今年3月，上水粉嶺圍對開公園位置便曾發現7隻野鴿屍體，現場更發現染有紅色的米粒，懷疑野鴿因食用有毒米粒而死亡，惟至今仍未成功緝拿兇徒。Gian形容，「啲鴿見到食物就會衝埋去食」，而且野鴿的腸道短，吸收快，進食有毒的食物後，便會即時死亡。

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疫情或成虐殺野鴿催化劑

Gian提到，疫情下大眾的衞生意識上升，有些人因害怕動物會傳播病菌或成為病菌來源，污名化野鴿，繼而選擇虐殺牠們。除了在公園發現鴿屍外，Gian表示，在一些屋邨附近亦有發現有大規模野鴿死亡事件，惟礙於不是在公眾地方發生，較少被人提及。Gian表示，近一年的虐殺野鴿事件發生得更頻繁，由以往每半年至數個月一單，變成現時每月至少有一單，事件更橫跨各區出現，「無論係拔毛、掟傷或者用電單車車死都多咗好多。我基本每一個月至少收到1至2個市民報料話懷疑有人虐殺野鴿」。

Gian認為，人與野生動物的衝突，往往來自牠們的繁殖數量過多，Gian建議應先把漁護署的野鴿避孕藥計劃擴展至18區，「依家得堅尼地城、坑口站同九龍城馬頭圍有，明顯唔夠，我當每區要三個點，都成五十幾個點，得三區三個點邊會夠」。

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建議仿傚外國設開放式鴿舍阻繁殖

「動物本無罪，而人類需要找方法去解決問題」。Gian建議，當局可以選擇仿效外國，使用少量地方設立開放式鴿舍，讓野鴿在內居住，當發現野鴿生蛋後，便以假蛋換走真蛋，從根源令牠們無法繁殖。Gian又提到，因野鴿是群居動物，在定點棲息後，便不會離去，鴿舍亦可以協助人鴿分離，減少雙方因衞生或其他原因而發生衝突。

此外，Gian認為現有法例難以將虐殺動物人士入罪，因為需要人證及物證俱齊，才有機會起訴。然而，即使成功入罪，涉案人的刑責普遍也不高。「基本上畀幾千蚊就可以完事」。她希望當局能改善現有法例，如增加成功起訴的機會及對涉案者的刑罰。Gian呼籲，若市民懷疑有人虐殺動物，應挺身而出阻止及報警處理，她認為每一位市民均能成為動物警察，「我明白發現（有人虐殺動物）嗰陣會好激動，但有懷疑都希望可以出聲同影相拍片留低證據，同埋唔好怕麻煩，要當場報警，先可以制止到佢哋」。

殘酷對待動物屬嚴重罪行，據《防止殘酷對待動物條例》，包括哺乳類動物、雀鳥、爬蟲類、兩棲類、魚類、有脊椎及無脊椎類動物，最高刑罰為20萬港元及監禁3年。

大埔富亨邨一連兩日發現大量野鴿屍體



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大圍老翁持尖石掟向野鴿群

