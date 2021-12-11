曾被政府人員質疑「起唔到」　建築師不服輸打造再生玻璃極光屋

撰文：呂諾君
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踏入12月，街上滿布各式各樣的聖誕裝飾，但這些裝飾是否只可有短暫生命，換到一剎那的歡呼聲？ 三名有「玻璃達人」之稱的年輕建築師，近日在將軍澳廣場打造出一個闊達6米、由超過1,000塊再生玻璃磚製作而成的壯麗冰屋，這些玻璃磚的份量相等於超過2,500個玻璃樽，在燈光下折射出不同顏色光芒，營造極地熣燦感覺之餘，三人更加希望能為曾經作為飲料容器及商店櫥窗的回收玻璃，帶來二次生命。

根據政府數字，2018年廢玻璃容器回收率為16.3%，而在2019年社會事件後環保署曾下令承辦商停收玻璃樽，去年酒吧又一度因疫情需要停業，玻璃樽回收量更是大減。畢業於香港大學建築系的黃鋈暉、陳俊宇、葉希芃（Arnold Wong, Keith Chan 及 Stephen Ip），現時分別在不同建築事務所工作，他們不時參與有關建築及設計的研究、活動、展覽及比賽，當中包括威尼斯國際建築雙年展、香港城市／建築雙年展等等，而在眾多物料之中，他們特別鍾情使用再生玻璃。

畢業於香港大學建築系的葉希芃（左）、黃鋈暉（中）和陳俊宇（右），特別鍾情使用再生玻璃作為設計物料。（呂諾君攝）

曾構思以玻璃樽打造回收站但落選

三人之所以要「捨易取難」選用再生玻璃，除了因為不忍見到回收率低下，更深刻的是一次參賽經歷。原來他們在多年前參加了「綠在灣仔」的比賽，在構思回收站設計時，他們想到灣仔區內有很多酒吧，既然每天都有大量玻璃樽棄置，不如好好利用作為建築物料。最後三人設計出一個透光度、空間感十足的回收站，但他們並沒贏到比賽，在頒獎禮上有政府人員質疑：「個idea好好，不過起唔到㗎喎。」三人不服氣，「你又知起唔到，都冇試過。」

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Arnold 指，建築師習慣屢敗屢戰，於是不久後他們就去聯絡玻璃廠，開始了不同的設計項目，包括deTour 2020 的獲選作品《再生·玻·螺·遊》和2019年為南豐紗廠設計的再生玻璃塔等。平日回收玻璃樽不會分顏色，為了設計項目，三個人曾親身走入玻璃回收廠，戴上勞工手套將3000個樽分色，「你可以幻想到，當時嘅氣味就係禮拜日朝早蘭桂坊嗰陣味。」他們笑說，也坦言要用再生玻璃作物料其實困難重重，而香港也不多人做，幸得玻璃廠商樂意配合，最後才能成事。

至於今次項目，三人表示，希望能做出與別不同的冬日主題節日裝飾，「疫情下大家都好耐冇去過旅行，我哋三個都有睇過極光，希望可以帶嚟香港，畀大家少少安慰。」他們表示，整個項目歷時達十個月，當中在為玻璃磚調色、提升玻璃含量和增加透光度等方面，均需不斷嘗試和改良。他們希望能透過項目，向社會展示再生玻璃的可能性和空間，「希望有朝一日再生玻璃可以幫到成個城市發展，亦希望再生物料，可以唔單止係回收（downcycling），更加會係升級再造（upcycling）。」

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