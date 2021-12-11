顧問報告評建公屋屬「必要」 逾百年歷史舊薄扶林道遺跡將不保

自華富邨重建開始，一段有逾百年歷史的薄扶林道彎道和舊牛奶公司遺跡，本年七月在華富北的地盤內重現人前。由於相關建築並未在過往的古蹟評估報告中出現，當時古蹟辦表示會與土木工程拓展處緊密溝通，並建議他們委託文物顧問，就該廢棄路段及擋土牆進行研究。

據了解，有關報告已於日前完成，惟報告中認為公營房屋建設發展是「必要之舉」，只建議以三維掃描、攝影和測量圖製作的方式保留舊薄扶林道及豬舍的紀錄，換言之，有部分文物建築均無法原址保留。



政府在2014年宣布重建華富邨，並選出5幅共7.8公頃的官地用作安置，包括華景街、華富邨以北、華樂徑、雞籠灣南和雞籠灣北，而重建及搬遷計劃預計會分三期進行，於2041年完成。隨着地盤開始動工，一段「馬蹄彎」形狀、估計屬香港開埠初期道路的一段舊薄扶林道被人發現，當時民間組織「城西關注組」曾表達希望該路段可予以保留。

據前南區區議員嚴駿豪指，政府委託文物顧問進行的報告已於日前完成，但由於「擬議之華富北公營房屋建設發展被視為必要之舉」，「而原薄扶林道尚有多個路段仍在使用中，其設計及建造物料亦與此舊薄扶林路彎道相近」，而舊牛奶公司豬欄則大部份已損毀，報告中指「為配合項目發展，此兩項文物建築均無法原址保留。」

政府在2014年宣布重建華富邨。（資料圖片／黃寶瑩攝）

顧問報告又建議以，三維掃描、攝影和測量圖製作的方式保留舊薄扶林道及豬舍的紀錄。至於可能是舊牛奶公司牛棚、牧場、公牛牛棚以及糞池的小石牆因嚴重損毀，難以辨認，部份將會被拆卸；而房署亦計劃保留部份狀態良好的石塊，將來用作新華富的佈置擺設之用，並作文字介紹。

嚴駿豪認為，雖然舊薄扶林彎道隱沒在山林中，但政府應有相關路段的歷史資料，在前期上城規會、進行古蹟評估時就應已察覺到，「如果前期有所準備，對於石牆點樣保留、點樣融入地盤，就會順暢得多，亦可以喺保育同發展之間有平衡。」他表示，到現階段如叫停工程會有更大影響，有「焗住去」的感覺；而影像保留是必要的紀錄，但明顯不是最理想的保育方法。他續指，未來要跟進的是土木工程署將部分石塊保留下來後，房署會如何展示，包括是否能重現石牆形象等等，對這段歷史來說都十分重要。