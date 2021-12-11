調查指三分二受訪者支持禁體罰 近八成人認同設強制舉報機制

或許有部分家長認為，打孩子手掌或屁股等體罰行為無傷大雅，但父母應該三思，這些行為是否會演變為令人無法接受的嚴厲體罰，甚至虐待兒童。近日香港虐待兒童個案數字有上升趨勢，促使社會反思以體罰和辱罵方式管教兒童是否恰當。香港救助兒童會早前就公眾對管教兒童模式的看法進行研究，並收集了約300名香港市民的意見。



五歲小女孩陳瑞臨（臨臨）疑被虐打致死，事件令社會嘩然。（資料圖片／余俊亮攝）

香港救助兒童會的最新調查顯示，家長以體罰和辱罵管教兒童在香港仍然普遍。逾四成 (43%) 的受訪者在過去一年中曾目睹兒童被照顧者體罰或辱罵。另外，超過八成受訪者認為父母若不懲罰孩子，孩子會被寵壞，而四成三的受訪者認為父母應該有權決定是否打孩子，由此可見懲罰依然是香港常見的管教方式。



調查結果亦顯示，公眾支持社會應採取更多措施，以禁止對兒童進行體罰和羞辱式的懲罰。接近所有受訪者 (95%) 不認同體罰是管教孩子的最佳方式；約三分之二的受訪者 (63%) 同意應禁止體罰兒童，而約六成受訪者認為應禁止在任何情況下對兒童進行羞辱式的懲罰。

虐兒問題響起警號。（資料圖片）

專家指羞辱式懲罰可對兒童造成持久心理創傷

此外，有專家指出羞辱式的懲罰，如呼喝及辱罵等，可能對兒童造成嚴重而持久的心理創傷，不容輕視。救助兒童會鼓勵政府及公民社會組織加強在香港推廣正向管教，為家長和照顧者提供適當的指導和支持。就政府與公民社會組織的角色，調查顯示，近八成受訪者建議為相關專業人士（如教師、社工、醫生及兒童護理員）提供專業培訓，以便及早識別和預防虐兒個案，約七成受訪者 (72%) 則認為應透過大型家長教育計劃，為父母和照顧者提供適當指導，以提高育兒管教的知識。

就保護兒童免受體罰和侮辱性懲罰方面，香港救助兒童會指加強法律保障能起關鍵作用，認為此舉不但能提高社會意識，更重要是對社會傳達保障兒童權益的明確訊息。根據2021年施政報告，政府正探討立法制訂強制舉報懷疑虐兒個案機制，而是次調查顯示，有約八成受訪者認同應立法強制相關專業人士上報懷疑兒童虐待個案，獲大多數公眾支持。

疫情下父母壓力更大，在管教時失去耐性，不知不覺或會將情緒發洩在子女身上。（資料圖片／龑嘉盛攝）

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示：「我們樂意看到政府積極就立法制訂強制舉報懷疑虐兒個案機制進行探討及諮詢，這是保護兒童免受不同形式虐待的重要里程。我們建議政府就禁⽌施⾏體罰及任何羞辱式的懲罰進⾏全⾯立法，加強保護香港兒童。」作為以兒童福祉為使命的非牟利團體，香港救助兒童會的標誌性項目「從心所育計劃」積極推廣正向管教，加強親子溝通和關係，藉著我們這個心理健康計劃，確保兒童的身心健康的需要得到滿足。