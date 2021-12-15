混血英語老師、退休婦流落街頭　受訓後重建自信投入職場

社署已登記露宿者人數創回歸以來新高，達到1,500人，而關注無家者團體人口統計調查發現女性無家者所佔比例更較2015年同類調查躍升逾一倍，有組織指女無家者面對生活被侵擾、偷竊、突然懷孕等問題，更需要外界支援，近年亦發現有外籍無家者流落街頭，經提供住宿及職業培訓後，能夠重投社會工作，冀公眾給予更多支持，讓他們重過正常人生。



女無家者比例激增 面對財物被盜、侵犯等威脅

現年63歲的Ivy數年前因為家庭問題，與家人吵架後開始流落街頭，她試過在大角咀街頭及深水涉通州街公園流連，日復一日，不清楚露宿街頭的生活何時才會完結，直至去年透過非牟利組織同路舍（Impact HK）派發物資活動認識義工，至同年12月聖誕節求助，經個案社工了解後，提供緊急宿位讓她安心「有瓦遮頭」，邀請她擔任義工派飯，再透過參加興趣班及充當助手，慢慢幫她重建信心。

有個案社工發現Ivy為人勤力，每次出席興趣班，均會寫上密密麻麻的筆記，只是因為她屬於傳統女性，多年來慣性被身邊人否定自我價值，同路舍在國金中心一家企業開設内部咖啡室，公開聘請咖啡師，她受邀後更懷疑人生：「我都六十幾歲，你唔畀正常人去面試，點解去搵我呢啲人？」最終她接受正式培訓，目前她在咖啡室擔任店員，先處理售賣小食、清潔及收錢等簡單工作，並進一步學習如何調配咖啡，從研磨、烘培到製作拿鐵拉花，目前已能夠自立，即使已屆退休年齡，仍擁有在社會立足的能力。

英馬混血兒由英語老師變一無所有

四十多歲的Will，本身是一名英國及馬來西亞的混血兒，6歲時隨父母來港生活，他畢業後擔任英語老師逾十年，曾經赴越南工作，擁有穩定收入及個人物業，其後因工作簽證問題被迫離開當地，大約5年前返港，一夜之間變得一無所有。由於父母已返回英國居住，他身邊沒有任何親人，直至大約3年前開始流落街頭，他試過在尖沙咀文化中心或行人隧道內露宿，身上只帶着少量個人財物及衣物，曾經不知今日在哪裏用餐，哪裏留宿，試過被偷錢及衣物，警員查身份證時遭遇不禮貌對待，令他對人生感到灰暗無助，加上完全不懂說廣東話，寧願孤立自己，不願與外界溝通。

直至他3年前透過接觸同路舍義工，在大角咀社區中心29使用洗衣服務，其後再向他提供免費膳食及宿位，逐漸願意接受幫忙，他經過培訓後，目前在社企1OfAKind任職店員，主力銷售各類品牌的樣板衣物，以及咖啡、同路舍自家品牌商品，他稱有一份穩定工作後慢慢儲蓄，未來或會返回英國與雙親團聚，但他相信香港是他其中一個家，期望可以在社會立足後再想去路。

這些無家者均透過同路舍的社區幹事計劃，重建自我信心，再透過培訓擔任不同類型的工作自立，目前同路舍共有12位社區幹事分佈不同地點工作，機構明年1月籌辦社區廚房，向無家者提供300份熱食，將取代現時透過非牟利機構捐贈的飯餐，當中會聘用6位全職員工在廚房工作，目標是明年底將會有20位全職助理，並會開展一個名為Dreamswork的計劃，可以為50位個案尋找機構以外的工作機會。

同路舍現正進行聖誕籌款，目標為100萬元，善款將用於支付社區幹事的每月薪酬，有興趣者可瀏覽www.sparkraise.com了解詳情。