國際終止婦女受暴日　針對邊緣青少女、性工作者支援服務中心開幕

每年11月25日為國際終止婦女受暴日，全港唯一一間專為年輕女性性工作者及邊緣青少女提供全面支援服務的非牟利組織「青躍」，日前在佐敦開設青少女發展網絡服務中心，將提供預防危機及外展介入、輔導服務自助互助平台，以及教育和經濟援助三大支援服務，讓身處性行業工作的青少女可於安全環境下重新探索自我價值。



服務中心提升社會對邊緣年輕女性權益關注

新開幕的「青躍 — 青少女發展網絡服務中心」位於佐敦一個單位，由熱心人士提供場地租用，全新的服務中心將提高社會對邊緣年輕女性權益的關注，協助受益對象更易接觸和參與機構的賦權及全面性健康教育活動，更易迅速介入危機。

新中心的支援服務包括三大方面，包括預防危機及外展介入，提供全面性與生殖健康教育計劃及性病快速測試；其次為全面支援服務，提供一個輔導、朋輩支援及年輕媽媽會自助互助平台；最後為生命探索與啟發為目標，設立自我認識及潛能探索工作坊，同時提供教育和經濟援助服務。

是次中心成立，全面實行年輕女性管治，邀請青少女成立專責小組與職員共同策劃是次服務中心裝修項目。過去六個月，由中心設計的概念構想、髹漆、篩選二手傢俬到佈置，青躍的青少女與職員一同合作，更聯同本地木匠、東華三院及建造學院學生義工，利用回收卡板親手製造中心的所手辦公桌及飯桌，絕大部分傢俬均是二手傢俬，以此展現對環境可持續性的關注。

青躍成立於 2011 年，是唯一一間為年輕女性性工作者提供全面支援服務的前線非牟利組織。青躍致力提供安全、非批判空間，協助不同處境，包括在性行業工作的青少女於安全的環境下探索自我價值，充分發揮潛能，建立她們人生的新一頁，實踐理想。