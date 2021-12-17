政府統計揭2.5萬名專業人士患情緒病　對比上次大增1.7萬人

面對急促生活節奏和沉重工作壓力，香港人的精神健康引起關注。政府統計處今日（17日）發布新一輪殘疾人士及長期病患者統計的全港性統計調查結果。根據數字顯示，現時全港有逾50萬名殘疾人士，佔全港人口的7.1%；當中在精神病／情緒病類別中，正在任職經理及行政級人員、專業人員及輔助專業人員的就有約2.5萬人，對比上一份調查報告大幅增加了1.7萬人，情況不容忽視。



面對急促生活節奏和沉重工作壓力，香港人的精神健康引起關注。（資料圖片）

統計發現全港約180萬人需要長期治療或覆診

有關統計在2019年8月至2020年12月進行，政府統計處調查結果顯示，在2020年居住於院舍及住戶內的殘疾人士約有534,200名，佔全港人口的7.1%。這些殘疾人士有一項或多於一項的殘疾類別，包括身體活動能力受限制、視覺有困難、聽覺有困難、溝通能力有困難、精神病／情緒病、閉症譜系障礙、特殊學習困難和注意力不足／過度活躍症。調查亦有搜集有關居住於院舍及住戶的智障人士的資料，統計處指根據粗略統計評估，2020年全港智障人士的總數可能為77,000人至90,000人，但認為數目有明顯低估的情況。

此外，調查發現約有1,799,100人需要長期（即持續最少6個月的時間）接受藥物治療、覆診或打針服藥以治療某種（或多於一種）疾病。這些長期病患者佔2020年全港人口24.1%，而在2013年則佔19.2%。

調查顯示，在精神病／情緒病類別中，正在任職經理及行政級人員、專業人員及輔助專業人員的就有約2.5萬人，（資料圖片）

專業人士患精神病或情緒病佔比高

調查亦有按職業及殘疾類別劃分，其中發現在經理及行政級人員、專業人員及輔助專業人員類別中，有約25,000人屬於精神病／情緒病類別，佔眾多類別中的41%，而對比上一份2014年進行的調查，該類別只有約8000人、佔全部類別的28.3%，上升12.7個百分點。

而就業長期病患者之中，經理及行政級人員、專業人員及輔助專業人員合共有181,400人，佔整業就業人口的41.3%，首三類最普遍的病患為高血壓、糖尿病及膽固醇過高，其次為心臟病。