冬至｜女醫生中風變嚴重傷殘　綜援養家收巿時段買平價菜

冬至是一家團圓的日子，但對於弱勢家庭來說，每一餐都是錙銖必較的計算。有從醫的婦女自中風後嚴重殘障，靠一個人的綜援金養活全家，為節省開支只能在街巿傍晚收巿時段購買平價食材，她顧不及醫生勸喻，亦要冒着阻塞胃喉及加重大腸負擔的風險，將食物攪爛後以針筒打入胃造充饑。冬至對她來說，從來不是一家人加菜慶祝的日子，反而是食材加價後又要向親友舉債的艱難時期。



撰文：關注草根生活聯盟



從醫收入理想 患病後遭親友疏遠

現年65歲的Joyce(化名)，跟在學的兒子同住。10多年前曾經中風，之後開始有吞嚥障礙及行動困難，需以電動輪椅代步及以「胃造口」飲食，因健康問題無法工作，需要申領綜援以應付日常生活開支。

冬至快到了，聯盟成員詢問Joyce在這個大節日可有特別安排，Joyce表示自從患病後，一家未曾做過節，回想自己以前做醫生時的生活條件理想，身邊有很多親朋戚友聯繫，自患病後經濟陷入困境，那些聯繫已沒有了。每次買餸，Joyce想盡辦法節省開支，在街市快收工的時間買平價食材，一部份煮給家人，一部份攪爛後以針筒打入胃造口充饑。雖然醫生及營養師建議買營養奶，亦警告攪爛固體食物餵食，有機會阻塞胃喉及對大腸帶來極大負擔，但這是她慳錢的唯一方法，她間中甚至會等深水埗街市差不多收工的時間，用大約２小時來回，一次過買好幾天的食材，若然到月底真的不夠錢，就只好以水充饑。

聯盟成員曾詢問Joyce，若按醫生的建議購買營養奶，需要花費多少錢？Joyce無奈地指出，營養奶每罐$24，每日要6罐，以一個月30日計，已經需要$4,320，但特別膳食津貼只有定額$1,195，根本不可能負擔得起。

Joyce當日剛覆診完畢，看上去有點疲累，但對於有社會群體關心她的需要，表示十分感恩。閒聊之間，Joyce表示雖然自己與子女同住，但因為子女已經成年，因此只有她自己獲發綜援金，Joyce的綜援金便成為兩人生活的唯一經濟來源，而子女就申請學生資助繼續學業。

綜援實報實銷津貼不足須塾支及舉債

嚴重的長期病患者或殘疾人士申領綜援，雖然一般都能額外申請一些有限度的實報實銷津貼，以應付額外的必要開支，但對於Joyce來說，仍未能完全滿足實際需要。例如現時自己與子女同住，但因為綜援金只批准她一人，所得的租金津貼並不足以繳付公屋的實際租金；又例如一些實報實銷的醫療消耗品，獲批的數量根本不足以應付實際需要，例如每日只有一片沙布及一枝鹽水洗傷口，對於每日仍會不斷滲漏的胃造口，不知道可以用來清潔還是墊傷口；又如胃喉每年只獲批兩條，曾經試過不足半年便損壞，結果急症室只能以排尿喉暫時代替；驗血糖時用以消毒皮膚的酒精紙也不夠用。

另外，實報實銷津貼需要先自行墊支，對於她這樣以綜援金為經濟來源的人，怎可能有錢去墊支？Joyce表示現時每個月大約要墊支2至3千元，只能夠不斷向朋友借貸，待下一個月發放綜援金時償還，如期間曾因入院而被扣綜援金，更需要延後還款，所以每次政府額外發放的綜援金，亦只能用於清還欠款，即使現在穿的鞋已嚴重破損，也不捨得花錢買新的，猶記得第一波疫情的時候，沒有多餘錢買口罩，亦不知哪裡有免費派發，一個口罩用了一個月還不捨得棄掉。

她感恩的是兒子尚算懂事，沒有埋怨生活困苦，此時一直堅強的Joyce不禁流下眼淚，雙眼通紅的說：「那時候曾經試過自殺，但被救回來，之後就一直咬緊牙關活下去，這些年最開心的一次，是有社福機構請我去飲茶，這樣奢侈的時刻很久沒有試過了。」

探訪完結後，Joyce再次感謝聯盟的關懷，這短短的一小時探訪，認識了社會上其中一個基層的故事，但願不同的基層故事，也能為社會帶來反思，在同一天空下，大家可以如何認識他們、可以如何支持他們。