象山邨外判清潔公司約滿　工友遭假調職真解僱　工會促房署監察

撰文：曾鳳婷
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荃灣象山邨的清潔服務由外判公司處理，然而清潔合約期於本月屆滿，公司卻要求清潔工簽署調職同意書，如不接受調職安排，就要向公司申請自動離職，變相解僱員工。有關做法引起清潔工不滿，今日（23日）聯同工會代表到象山邨管理處外請願，促請房署及外判公司處理問題。

荃灣象山邨外判清潔公司於本月約滿，公司卻要求清潔工簽署調職同意書，如不接受調職安排，就要向公司申請自動離職，變相解僱員工。清潔工今日（23日）聯同工會代表到象山邨管理處外請願，促請房署及外判公司處理問題。（曾鳳婷攝）

如不接受調職安排需申請自動離職

今日早上11時，受影響的20多名清潔工人與清潔工人職工會一同到象山邨管理處請願，盼能取回自己努力多年的「血汗錢」。工會代表胡美蓮指，在場的清潔工已在外判公司工作至少6年，但在今年12月約滿前，卻收到公司的調職同意書。據悉，文件僅列出選擇調職到梨木樹邨或福來邨，以及如不接受以上選擇，便需要在明天（24日）前向公司申請自動離職，並於明天開始計算7日離職通知期，意味着離職後工友不會獲得任何賠償。胡美蓮形容相關做法猶如「假調職、真解僱、逃避賠償」。

清潔工人職工會代表胡美蓮提到，由於上述兩個調職地點的清潔工人名額有限，擔心工友即使選擇調職，也有可能未能得到安置，或變相失去工作。（曾鳳婷攝）

胡美蓮提到，由於上述兩個調職地點的清潔工人名額有限，擔心工友即使選擇調職，也有可能未能得到安置，或變相失去工作。在現行法例下，外判公司完約後，若需要遣散員工，便需要支付長期服務金、約滿酬金及遣散費，惟在相關文件中卻隻字未提，僅在工友面前作口頭承諾，指會給予相關費用。

英華代表強調非遣散　承諾重新擬定相關文件

象山邨助理物業經理鄧小姐指房署授權他們代為接信，亦會把在場意見向房署反映，以作跟進。其後，涉事外判公司英華清潔服務公司亦有代表到場，解釋公司仍會繼續運作，他們負責的其他屋邨亦有足夠名額容納象山邨清潔工。公司代表一度表示，希望能與清潔工私下傾談，解決問題，惟遭到工會及工友拒絕，情況一度僵持。

公司代表續解釋指，過往在處理其他約滿情況時均有支付約滿酬金，工作滿5年或以上及65歲或以上的員工亦能取得長期服務金。代表強調公司並非遣散，亦一直按照勞工法例處理合約相關事宜，說法引起現場工友鼓譟，最終，代表承認行政上或出現錯誤，承諾會重新擬定一份文件，清楚列明長期服務金及約滿酬金的安排，亦會和工友進行會談，以解決問題。其後外判公司老闆楊先生則向工友表示：「我話咗你唔明問我哋，問勞工處，我哋要做嘢㗎！」又質問工友：「你哋係咪返工時間做呢個（請願）？」

胡美蓮認為外判公司深知現存法律有漏洞，即使工友嘗試跟進，但亦有難度，如需要花上大量時間追討賠償。儘管公司現時承諾會支付長期服務金及約滿酬金，惟工友已在公司工作至少5年，並橫跨2019年，即意味若要遣散員工，便要由改革外判制前（2019年）的遣散費開始計算，但公司代表卻堅持不支付相關費用。她建議由工會、工友、外判公司及房署進行四方會談，以解決問題。

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